Fortaleciendo los recursos humanos, Telkom Access fomenta el uso de IA a través de Fiber Academy

Jacarta – PT Acceso Telkom comprometidos a fortalecer recursos humanos ser más innovadores en la creación de soluciones futuras en el sector de infraestructura.

Una forma es presentar un enfoque más sustancial a través del laboratorio de Fiber Academy.

En Fiber Academy, los técnicos no sólo perfeccionan sus habilidades. Pero también invitado a colaborar con la inteligencia artificial (AI).

El director de Capital Humano y Tecnología de la Información (HC & IT), Telkom Access, Nizar, enfatizó que la tecnología debe ser una herramienta para fortalecer el papel de los humanos, no reemplazarlo.

«La IA es sólo una herramienta. La tecnología no puede funcionar sin humanos. Pero si los humanos están preparados, la IA puede aumentar enormemente la eficiencia», dijo Nizar en su declaración del martes 4 de noviembre de 2025.

Fiber Academy, que originalmente fue diseñada como un centro de formación técnica, ahora se ha convertido en un espacio abierto de innovación. Allí, se anima a los empleados de distintos niveles a desarrollar ideas basadas en la IA y la digitalización operativa.

Hasta la fecha, hasta 61 Fiber Academies se han extendido por toda Indonesia, convirtiéndose en la columna vertebral para desarrollar la competencia de los técnicos de Telkom Access en varias regiones.

«La Fiber Academy es en realidad una joya sin pulir. Tiene un gran potencial para convertirse en un centro de formación en fibra óptica en Indonesia. Pero por ahora nos estamos centrando primero en lo interno, en garantizar que todos los técnicos tengan los mismos estándares de competencia», explicó Nizar.

Los esfuerzos por fortalecer los recursos humanos no terminan ahí. Telkom Access implementa un modelo de aprendizaje integrado 70:20:10, que enfatiza el aprendizaje experiencial (70%), el aprendizaje social (20%) y el aprendizaje formal (10%). A través de este enfoque, los programas de coaching, tutoría, becas y rotación laboral se convierten en una parte importante del recorrido profesional de un empleado.

La aplicación de la IA ha penetrado actualmente en varios aspectos del trabajo. Esta tecnología se utiliza para examinar los CV de nuevos candidatos, evaluar presentaciones de posibles gerentes y analizar el desempeño de los técnicos en tiempo real. Incluso los líderes de las empresas también participan en la formación de alfabetización en IA para adaptarse a los cambios en el panorama digital.

En el futuro, Telkom Access está desarrollando Workforce Management (WFM) basado en IA, un sistema que permite el seguimiento directo de la productividad de los técnicos en el campo.

Con este sistema, la gerencia puede ver el desempeño y la eficiencia del trabajo de los técnicos en tiempo real, mientras optimiza los procesos de trabajo en diversas áreas.