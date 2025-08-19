Fortaleciendo la solidaridad de los trabajadores locales, IWIP titea varias competiciones en el 80º Día de la Independencia de Indonesia

Yakarta, Viva – Área industrial indonesia WEDA Bay Industrial Park (Iwip) celebraron una serie de competiciones en conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia, así como en una ceremonia de elevación de bandera roja y blanca a la que asistieron cientos de empleados de IWIP en el área industrial de Weda Bay.

Gerente General (GM) del Departamento de Recursos Humanos de IWIP (HRD), Rosalina Sangadji explicó, IWIP interpretó este impulso de independencia como una oportunidad para fortalecer la unión, y fomentar solidaridad en el medio ambiente y entre buenos trabajadores local y extranjero.

«El valor del respeto mutuo, la cooperación mutua y el orgullo en la patria continúan siendo inculcados como parte de una cultura de la compañía inclusiva», dijo Rosalina en su declaración, martes 19 de agosto de 2025.

Menaker Ida Fauziyah Visita de trabajo a PT iwip

Él dijo, la emoción de la celebración de la independencia indonesia en IWIP, refleja el espíritu de unidad y unión entre los trabajadores en la empresa.

«Estamos muy orgullosos de poder celebrar el 80 aniversario de la República de Indonesia de manera especial. La participación de todos los empleados es una prueba de que el espíritu de la unidad realmente vive en esta área industrial», dijo.

La serie de actividades de aniversario de RI se lleva a cabo rutinariamente cada año en IWIP, y no solo es seguido por empleados indonesios de varios departamentos. Pero también siempre animado por la participación activa de empleados extranjeros, como empleados de China y Europa.

La fila de actividades comenzó con los Juegos de Fun IWIP 2025 del 8 al 15 de agosto de 2025, que presentó ocho categorías de competiciones. Es decir, a partir del relevo de la pelota, las carreras de sacos, el relevo de pingpong, las carreras de canicas, cruzar el río, carreras de gusanos, voleibol gigante, a la creación gimnasia.

Parque Indonesio Morowali Industrial (IMIP)

El pico del aniversario de la República de Indonesia se celebró el 17 de agosto de 2025, a través de la ceremonia de elevación de la bandera roja y blanca que tuvo lugar solemnemente. Toda la gerencia y los empleados de IWIP participaron, respetando profundo la lucha de la nación, así como el orgullo de ser parte de una Indonesia independiente.

IWIP espera que el espíritu de unidad que crece entre estos trabajadores pueda mantenerse y convertirse en una base en las actividades diarias.

«Las empresas están comprometidas con la elaboración de la unión, la cultura inclusiva y las relaciones armoniosas entre los empleados y la comunidad circundante, como la principal fuerza para la colaboración sostenible. Al mismo tiempo, fortaleciendo el papel de IWIP para apoyar el desarrollo de North Maluku e Indonesia», dijo.