Fortaleciendo la industria, el gobierno provincial de DKI Yakarta y JXB invitan a actores cinematográficos nacionales a colaborar

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta hizo su primera aparición en Mercado JAFF 2025, en su misión de convertirse en ‘La Ciudad del Cine’ para crear oportunidades de colaboración con los actores de la industria película nacional.

Presidente Director de PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)/Jakarta Experience Board (JXB), dijo Yunn Bali Mohammad Yusuf, esto tiene como objetivo fomentar el interés y convencer a los cineastas, tanto nacionales como internacionales, para que hagan de Yakarta la principal opción en el proceso de producción cinematográfica.

Durante los tres días de actividades del JAFF Market, Gobierno provincial de DKI Yakarta Realizar de forma intensiva diversas actividades colaborativas. Es decir, desde el establecimiento de asociaciones estratégicas, el diálogo con los actores de la industria hasta la formalización de la cooperación en la producción cinematográfica.

Rodando la película Sang Kyai. Foto : http://harris-maulana.blogspot.com

Aparte de eso, el Gobierno Provincial de DKI Yakarta, a través del Jakarta Experience Board (JXB), también ha formalizado un Memorando de Entendimiento (MoU) con dos conocidas casas de producción, a saber Películas Palari Y El viaje del creador.

«Esta colaboración confirma concretamente los planes de producción cinematográfica a gran escala de las dos casas productoras que se llevarán a cabo en varios lugares de Yakarta en 2026», dijo Yusuf en su declaración del jueves 4 de diciembre de 2025.

Palari Films confirma su disposición al haber preparado tres títulos cinematográficos que formarán parte del proyecto. Por otro lado, Wahana Kreator, que tiene varias experiencias de producción cinematográfica en Yakarta, también asegura que su serie de películas esté lista para entrar en la etapa de producción en Yakarta.

El MoU firmado por el director principal de PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)/Jakarta Experience Board (JXB), Yunn Bali Mohammad Yusuf, enfatizó que JXB facilitará la concesión de licencias para las dos casas de producción.

«Por ejemplo, permisos para varias instalaciones en Yakarta, incluido el acceso a las instalaciones de transporte de la ciudad, así como a sitios culturales e históricos gestionados por el Gobierno Provincial de DKI Yakarta», dijo.

La firma de este MoU abre un gran potencial para facilitar el proceso de producción cinematográfica en Yakarta. Se espera que la facilidad de acceso y la burocracia con este sistema de puerta única puedan aumentar la eficiencia del tiempo y los costos de la logística de producción, fomentar la inversión en la producción cinematográfica y generar un crecimiento sostenible del ecosistema cinematográfico en Yakarta.