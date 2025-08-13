Fortaleciendo la economía regional, Pertamina Patra Niaga apoya

Yakarta, Viva – PT Pertamina (Persero) a través de Pertamina Patra Niaga enfatizó su compromiso de ayudar a los perpetradores Umkm Indonesia para poder desarrollar, competitivos y penetrar en el mercado global. Esto se confirma para conmemorar el día nacional de micro, pequeñas y medianas empresas (MSME) este año.

Leer también: Synergy Pertamina Group produce combustible de aviación sostenible a partir del aceite de cocina, fortaleciendo la seguridad energética nacional



Secretario corporativo Pertamina Patra Niaga, Roberth Marchelino Verieza, enfatizó que las MIPYME son una fuerza impulsora económica indonesia que debe continuar siendo apoyada de manera sostenible. Hasta ahora, Pertamina Patra Niaga ha acompañado a más de 30,000 MIPYME que son miembros de los socios fomentados de Pertamina en varios sectores.

Comenzando desde culinarios, manualidades, moda, agricultura, hasta industrias creativas. La asistencia incluye acceso a capital, capacitación en marketing digital, desarrollo productoCertificación y facilitación de exposiciones nacionales e internacionales.

Leer también: Pertamina ganó la posición superior de Fortune Indonesia 100 años 2025



«Las MIPYME no son solo la columna vertebral de la economía nacional, sino también una manifestación tangible de la independencia de la comunidad. Pertamina Patra Niaga se compromete a continuar asistiendo con los actores de MIPYME, no solo a través de la asistencia de capital, sino también por el ecosistema que los convierte en más Resilientes y competitivos en la época digital», se citó a Roberth como una declaración, por el miércoles, el miércoles 13, 2025.

Desde el comienzo de 2025, 2.500 MIPYME fomentadas han registrado una facturación promedio del 35 por ciento por año, creando 5,200 nuevos empleos. También están aquellos cuyos productos penetran en el mercado de exportación a 7 países, incluidos Malasia, Singapur, Japón, los Países Bajos, Papua Nueva Guinea, Alemania y Australia.

Leer también: Pertamina Patra Niaga Pioneer Desarrollo del ecosistema Combustible de aviación sostenible basado en la economía circular



Una de las historias de éxito vino de Papua, a través de Sasagu, un producto alimenticio local sagio sagio saludable, práctico y delicioso. Sasagu no es solo un producto, Sasagu es un movimiento.



Pertamina Patra Niaga’s Umkm. Foto : Documentación de Pertamina Patra Niaga.

«Creamos una comida sana, práctica, práctica y deliciosa basada en Sagua, al tiempo que empodera a los agricultores y los trabajos de apertura. Al participar en la Academia Pertamina UMK, queremos fortalecer la capacidad de negocio, expandir la red y traer a Papua Sago en todo el mundo. Cada vez que, cualquiera, y donde todo pueda comer Sago Papua,» Herlinda, fundador y propietario SASAGU, SASAGU, SASAGU, SASAGU.

En conmemoración del Día Nacional de MIPYME de este año, Pertamina Patra Niaga también celebró un festival de MIPYME fomentado en cinco áreas operativas: Yakarta, Surabaya, Medan, Balikpapan y Makassar. Este evento es un foro para MSMES para comercializar productos, expandir la red y establecer una colaboración entre el sector.

Pertamina Patra Niaga espera que este apoyo fortalezca aún más la capacidad de las MIPYME, aumente su contribución a la economía regional y traiga a los productos indonesios ampliamente conocidos en el mercado internacional.