Fortaleciendo la colaboración bilateral para el desarrollo de infraestructura digital, Telin colabora con Cabos de Timor-Leste

Jacarta – PT Telcom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) a través de su filial PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) y Cabos de Timor-Leste, EP (CTL) firmaron oficialmente Memorando de entendimiento (MoU) para colaborar en el desarrollo infraestructura y conectividad digital entre Timor Oriental e Indonesia.

Esta iniciativa es un marco de cooperación estratégica que se centra en intereses mutuos, incluido el intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades y el potencial para desarrollar un sistema bilateral de cable submarino que aumentará la conectividad entre países.

El MoU fue firmado por el director ejecutivo de Telin, Budi Satria Dharma Purba, y el Ministro de Transportes y Comunicaciones. Presidente de la Junta Directiva de CTL Miguel Manetelu, en un acto al que asistieron altos representantes de ambas organizaciones, el miércoles (29/10).

A través de esta asociación, Telin y Cabos de Timor-Leste, EP enfatizan su compromiso compartido de fortalecer la conectividad regional, acelerar la transformación digital y fomentar el crecimiento económico y tecnológico entre Timor-Leste e Indonesia.

Esta colaboración también está en línea con el creciente papel estratégico de Timor-Leste en la ASEAN después de unirse como nuevo miembro, lo que contribuye a fortalecer la integración digital en la región.

El ministro Miguel Manetelu destacó el enfoque estratégico del gobierno en la inversión en infraestructura digital, afirmando que iniciativas que se están implementando como Sistema de cable submarino de Timor Oriental (TLSSC) y el proyecto de conectividad nacional no solo tratan de proporcionar instalaciones de telecomunicaciones modernas, sino que son una manifestación del compromiso del gobierno de construir una nación conectada digitalmente.

Telin MoU en la planificación y desarrollo del sistema de cable submarino de Indonesia. Foto : Documentación de Telkom Indonesia.

Miguel explicó que CTL tiene la responsabilidad no sólo de proporcionar infraestructura, sino también de invertir en el futuro de la comunidad. Miguel agregó que con pareja con Telin, como jugador global en el ecosistema digitalTimor-Leste gana un socio estratégico que proporciona algo más que conectividad.

Este MoU es un paso concreto para fortalecer la capacidad de los recursos humanos para proporcionar acceso, oportunidades e innovación sostenibles.

Director ejecutivo Telin Budi Satria Dharma Purba también expresó optimismo sobre esta asociación y enfatizó que el MoU era una base estratégica para la cooperación a largo plazo entre los dos países.