Fortaleciendo la capacidad de investigación, Bank Aladin Syariah fomenta la mejora de los recursos humanos de Indonesia

Jacarta – Director del banco aladino Syariah Arief Satrio Putra, dijo que el apoyo a la educación y investigación es parte del compromiso a largo plazo de la empresa.

Por lo tanto, en el marco del 113º aniversario de Muhammadiyah con el tema ‘Avanzando en el bienestar de la nación’, PT Bank Aladin Syariah Tbk entregó apoyo educativo en forma de una beca para el programa de doctorado (S3) a la Agencia de Becas Muhammadiyah (MSA).

«A través del apoyo de esta beca de doctorado, Bank Aladin Syariah participa en el fortalecimiento de c y también fomenta el nacimiento de investigaciones que pueden impulsar un cambio económico, social y humanitario real», dijo Arief, citado en su declaración del jueves 20 de noviembre de 2025.

Dijo que este programa de becas se proporcionó como una forma de contribución del Bank Aladin Syariah para apoyar la mejora de la calidad de los recursos humanos, especialmente mediante el fortalecimiento de la capacidad de investigación en el nivel de educación superior.

Para que pueda fomentar el nacimiento de investigaciones académicas que sean relevantes, aplicables y que tengan un amplio valor beneficioso para la sociedad y el desarrollo nacional, en línea con el compromiso de Muhammadiyah de lograr una Indonesia progresista.

«La mayor inversión para el progreso de la nación es preparar pensadores e investigadores que sean capaces de responder a los desafíos futuros de Indonesia», añadió.

El director de la Agencia de Becas Muhammadiyah, Ahmad Romadhoni Surya Putra, expresó su agradecimiento por esta colaboración estratégica. Destacó que el apoyo del Bank Aladin Syariah fortalecerá la capacidad de los estudiantes del programa de doctorado para producir investigaciones que contribuyan al desarrollo de la ciencia y a la solución de problemas sociales.

También consideró que esta colaboración era un paso importante para fortalecer la contribución de la asociación hacia una Indonesia progresista.