Fortaleciendo el compromiso de apoyar a Asta Cita para el bienestar de las personas, BRI está lista para distribuir BLTS para el bienestar de las personas

Jacarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk o BRI confirma su plena disposición a apoyar al Gobierno en la distribución de asistencia temporal directa en efectivo para el bienestar de las personas (BLTS bienestar). Este paso es parte del compromiso de BRI de fortalecer la distribución equitativa del bienestar e implementar la visión nacional de Asta Cita, especialmente los pilares de mejorar el bienestar de las personas y erradicar la pobreza extrema.

El director presidente de BRI, Hery Gunardi, transmitió que el compromiso de BRI como socio de distribución de BLTS para el bienestar de las personas es una continuación del papel de BRI que siempre está presente en cada iniciativa gubernamental para proteger poder adquisitivo y fortalecer la resiliencia económica de las comunidades pequeñas.

«BRI tiene una extensa red de servicios y una infraestructura digital confiable para garantizar que toda la asistencia gubernamental se distribuya de manera rápida, puntual y transparente. Estamos listos para colaborar con todos los ministerios e instituciones relevantes para que la distribución de BLTS para el Bienestar de las Personas realmente tenga un impacto real en la comunidad», dijo Hery, citado el miércoles 29 de octubre de 2025.

BRI ha preparado una estrategia operativa integrada para respaldar la eficacia de la distribución de BLTS para el Bienestar de las Personas. A través de más de 7.000 oficinas y más de 1 millón de agentes de BRILink en toda Indonesia, BRI llega a zonas remotas, garantizando que ningún grupo comunitario se quede atrás.



El director principal de BRI, Hery Gunardi, visitó las mipymes de BRI KUR

«La BRI considera que la distribución de BLTS para el bienestar de las personas no es sólo un programa a corto plazo, sino parte de una estrategia nacional para fortalecer el poder adquisitivo de las personas, mantener la estabilidad social y crear las bases para un crecimiento económico inclusivo», añadió Hery Gunardi.

Anteriormente, el 17 de octubre de 2025, el Gobierno anunció oficialmente dos programas de paquetes económicos, a saber, Asistencia Directa en Efectivo para el Bienestar de las Personas (BLT Kesra) y el Programa de Aprendizaje para Graduados Universitarios.

Los dos programas de paquete económico fueron lanzados para aumentar el poder adquisitivo de las personas, ampliar las oportunidades y experiencia laborales y fortalecer el crecimiento económico nacional. Para el programa BLT Bienestar, se entregará de octubre a diciembre de 2025 a 35 millones de Familias Beneficiarias (KPM).

«Creemos que el bienestar de las personas es el núcleo de Asta Cita. Por lo tanto, la BRI se compromete a estar presente en todos los aspectos de la vida de las personas, desde el empoderamiento de las aldeas hasta la digitalización de los servicios, con el objetivo de garantizar que nadie se quede atrás en el camino hacia una Indonesia próspera», concluyó Hery.