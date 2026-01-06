Fortalecido por dos de los mejores jugadores europeos, Jakarta Electric PLN da la bienvenida a una nueva era y está listo para sacudir la Proliga 2026

VIVA – Yakarta Electric PLN El móvil confirma que está dispuesto a mirar Proliga 2026 con nueva cara y espíritu. Club ama La mujer que forma parte de la competición nacional desde hace más de dos décadas ha entrado oficialmente en una nueva era, marcada por un cambio de nombre y la presencia de jugadoras extranjeras europeas con clase.

Después de 22 años se conoció como Jakarta Electric. PLNel equipo ahora lleva el nombre de Jakarta Electric PLN Mobile. Este cambio es un símbolo de renovación para el club que ha ganado seis títulos de Proliga mientras se prepara para dar la bienvenida a la temporada 2026.

Se dieron pasos serios al contratar a dos jugadoras extranjeras de primer nivel: Neriman Ozsoy de Türkiye y Celeste Elle Plak de Holanda. Ambos son pilares importantes de las selecciones nacionales de sus respectivos países.

Neriman Ozsoy es conocido como un atacante externo lleno de experiencia internacional. Este jugador de Türkiye ha jugado en varias ligas mundiales de élite como Türkiye, Italia, Rusia, Japón y Brasil. A lo largo de su carrera, Neriman también formó parte de la selección turca en varios torneos internacionales de prestigio.

Se espera que la presencia de Neriman aporte calidad de juego, mentalidad ganadora y experiencia en el más alto nivel de competición al equipo de Jakarta Electric PLN Mobile.

Mientras tanto, Celeste Elle Plak es la principal contraataque de la selección holandesa. Este jugador de 190 centímetros de altura es conocido por su gran poder explosivo y su agudo instinto de ataque. También tiene un historial de jugar en varias de las principales ligas europeas, incluidas Italia y Türkiye.

La gestión de Jakarta Electric PLN Mobile sitúa a Celeste Plak como una de las fortalezas clave del equipo para afrontar una intensa competencia Liga profesional 2026.

Desde el punto de vista técnico, el club sigue confiando la presidencia del entrenador en jefe al tailandés Chamnan Dokmai. La preparación del equipo se ha llevado a cabo durante dos meses con el foco puesto en mejorar el aspecto físico, las capacidades individuales y la cohesión del equipo.

«Los preparativos ahora están más maduros, a diferencia de la temporada pasada, ya llevamos dos meses preparándonos. Gracias a Dios, los preparativos en términos individuales y físicos son buenos y ahora se ha formado un equipo. Si Dios quiere, estamos listos para afrontar la Proliga este año», dijo el entrenador asistente del Jakarta Electric PLN Mobile, Alim Suseno.