Fortalecer los accidentes en PIK 2, seis autos resultaron gravemente dañados

Yakarta, Viva – Incidente accidente sucesivo Ocurre en el área de Pantai Indah Kapuk (Pik) 2, precisamente en el Puente Linggih I, Penjaringan, North Yakarta, el domingo (14/09/2025) por la mañana. El incidente incluyó seis vehículos de cuatro ruedas que sufrieron daños bastante severos.

Este incidente fue cargado por la cuenta de Instagram @LBJ_jakarta. En su gente transmitiendo la grabación de la atmósfera después del accidente con la declaración, «hubo un accidente en el puente Pik 2 después del edificio Sedayu».

En la grabación también aparecieron varios autos estacionados en el hombro de la carretera con condiciones destrozadas. Algunos vehículos incluso han sido nombrados con una grúa.



Fortalecimiento de los accidentes en Pik 2, Yakarta Foto : Atrapa la pantalla de cuenta IBJ_JAKARTA

Kanit Laka Lantas North Yakarta Akp Edi Wibowo confirmó el accidente. Según él, el incidente tuvo lugar alrededor de las 01.00 WIB e involucró a seis vehículos, a saber, Toyota Avanza, Honda Jazz, Honda Brio, Toyota Vios, Toyota Altis y Jeep Fortuner.

«Ha habido un accidente de tráfico que involucra vehículos de Toyota Avanza, Honda Jazz, Honda Brio, Toyota Vios, Toyota Altis y Jeep Fortuner Vehicles», dijo Edi, domingo (14/09/2025).

Explicó que el accidente comenzó cuando Avanza conducía por el conductor con las iniciales que conducían de sur a norte.

«Precisamente en el puente Linggih I se estrelló contra el Honda Jazz conducido por Inh y el automóvil fue empujado hacia adelante y se estrelló contra otros 4 vehículos que estaban estacionados frente a él», explicó Edi.

Como resultado de este incidente, todos los vehículos fueron dañados. Avanza se destrozó en la parte delantera, el Honda Jazz estaba gravemente dañado en la parte posterior, mientras que el Honda Brio sufrió daños al parachoques delantero, la capucha, a las luces.

«El vehículo de sedán Toyota Vios sufrió daños en la abolladura de la puerta del tronco trasero, las luces traseras se rompieron, el escape de la rota, el cuerpo trasero a la derecha e izquierda de la abolladura, los faros izquierdos se agrietaron, la rejilla delantera se rompió, el protector delantero de la abolladura y la boina», explicó Edi.

Para Toyota Altis, el daño incluye un parachoques trasero, equipaje, campana delantera, radiador, hasta que la lámpara esté rota. Mientras Jeep Fortuner está dañado en el parachoques trasero esa abolladura y boina.

Edi enfatizó que su partido todavía estaba investigando los factores que causaban el accidente sucesivo.

«La causa del accidente aún está en el proceso de investigación», concluyó. (Ar Safira/Tvonenews)