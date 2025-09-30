VIVA – Banco Mandiri Confirma cada vez más su compromiso como motocicleta que impulsa la economía nacional a través de la aceleración de la transformación digitalFortalecimiento de los ecosistemas productivos del sector orientado a la exportación, así como la expansión del empleo. Como una de las principales estrategias, el banco con el Código de emisores de BMRI depende de Digital Super Platform Kopra de Mandiri como un cambio de juego para clientes corporativos, negocios comerciales, instituciones financieras, agencias gubernamentales, PYME.

Vicepresidente senior (SVP) del banco bancario mayorista digital Mandiri, BD Budi Praseteto, explicó que Copra de Mandiri proporciona soluciones financieras integradas a partir de Gestión de efectivoFinanzas comerciales, cadena de valor, al servicio tesoreríapara apoyar el crecimiento del negocio de los clientes. Esto está en línea con el tema principal de la conmemoración del 27 aniversario del Banco Mandiri «Sinergi Majukan Negeri», que refleja el entusiasmo de la compañía para continuar haciendo una contribución real al desarrollo económico nacional.

«A través de una transformación digital sostenible, Bank Mandiri es optimista de que puede fomentar el crecimiento económico inclusivo, productivo y continuo. El apoyo que presentamos se centra en los sectores que proporcionan valor adicional a la comunidad», dijo BD Budi en un comunicado oficial, el martes (30/9).

Este servicio se basa cada vez más en los clientes como lo demuestran la copra por las transacciones de Mandiri de RP12,170 billones o creciendo un 22% anual (año tras año/año) con una frecuencia de transacción de 706 millones, un aumento de 14% de años. Esta tasa de crecimiento se duplica que el mismo período del año anterior.

No solo eso, como motocicleta que impulsa el negocio del banco Mandiri, Kopra de Mandiri logró desempeñar un papel en el fortalecimiento de la liquidez de la compañía. Evidentemente, tanto como RP 615 billones de cuentas corrientes del banco mandiri conectadas con la copra, creció un 10% interanual hasta el segundo trimestre de 2025.

Por su innovación y consistencia, Kopra de Mandiri ganó el reconocimiento internacional de la Finanza Global en los Premios de Gestión Tesoro y Cash de 2025 celebrados en Frankfurt, Alemania, el martes (30/9). En esta ocasión, el Banco Mandiri recibió dos prestigiosos premios a la vez, es decir, el mejor banco para la gestión de efectivo en Indonesia y la mejor solución de tesorería de banca abierta.

Esta victoria confirma la confiabilidad de la compañía en la presentación de soluciones financieras innovadoras mediante el uso de la tecnología para la dinámica del mercado en desarrollo. Específico en la solución de tesorería bancaria abierta, la copra a través de la copra de finanzas integradas implica la interfaz de programación de aplicaciones de herramientas o comúnmente llamada API, que está directamente integrada con el sistema ERP del cliente, sin la necesidad de iniciar sesión en la plataforma Copra. Con esta integración, los clientes pueden acceder a más de 200 servicios, que van desde el pago, el cobro, el capital de trabajo, hasta los servicios de consulta, para que las actividades de transacción se puedan llevar a cabo de manera más eficiente, de manera segura y de acuerdo con las necesidades del cliente.

La aplicación de esta innovación no solo ayuda a los clientes en medio de los cambios en los paisajes comerciales, sino que también respalda la agenda de desarrollo nacional. Esto está en línea con el presidente de ASTA CITA, Prabowo Subianto, quien enfatiza la importancia de la transformación económica, la creación del empleo de calidad y el aumento de la productividad nacional. Al utilizar la tecnología digital para apoyar a las corporaciones, las PYME y otros sectores productivos, Bank Mandiri se compromete a continuar su papel como socio estratégico del gobierno para fortalecer las bases de la economía indonesia.

«El logro de este premio internacional no es solo un orgullo para Bank Mandiri, sino que también es el resultado de la sinergia gracias al pleno apoyo del gobierno, los clientes y todos los empleados. En el futuro, el banco Mandiri continuará fortaleciendo la innovación, mejorar el rendimiento y presentar soluciones financieras que pueden alentar la competitividad de la economía nacional», concluyó BD Budi.