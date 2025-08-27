Fortalecer la seguridad energética a la seguridad alimentaria, Pertamina desarrolla 110 innovaciones a través del programa PFMUDA

VIVA – fomentar la independencia de la nación, Pertamina Agradecer a las 110 mejores innovaciones sociales de la generación más joven a través del programa Pfmuda 2025. La apreciación se da en forma de estimulante para los fondos de desarrollo de innovación social con un total de 3.700 millones de rupias. Además de los fondos, los jóvenes innovadores de PFMuda también obtienen mentores o tutorías intensivos de expertos y fortalecimiento de las redes y oportunidades de colaboración con inversores y socios estratégicos.

Leer también: Pertamina Energi Negeri simultáneamente en 28 ciudades, intensifica la educación energética para 19 mil estudiantes de escuela primaria



«A través de Pfmuda, Pertamina fomenta la preocupación social y la responsabilidad colectiva de diversas condiciones sociales en el medio ambiente o las aldeas a través de ellos a través de la innovación social. Las innovaciones pueden apoyar los logros de la Astacita del Gobierno para Indonesia EMAS 2045, comenzando desde la alivio de la pobreza, mejorando la calidad de los recursos humanos, el desarrollo equitativo de la aldea a la aldea a la aldea a la aldea a la aldea a la aldea a la aldea a la aldea a seguridad alimentariay sostenibilidad ambiental «, dijo el vicepresidente de Pertamina de la gerencia de CSR & SMEPP, Rudi Arrifianto.

La mejor historia de innovación proviene del grupo juvenil Pokdakan Aik Apau de la aldea de Dendang, Bangka Belitung. Este grupo utiliza la antigua tierra minera (Kulong) utilizando el método de balsa flotante como medio que puede usarse para cultivar en agua estancada.

Leer también: Pertamina apoya la diplomacia de desarrollo cultural, económico y de recursos humanos en Brisbane



Desde la categoría de ideación, la innovación provino de estudiantes de la Universidad de Sriwijaya, el Grupo Peptinas, que utilizó el potencial de piña en la ciudad de Prabumulih, Sumatra del Sur. Desarrollarán pesticidas orgánicos a partir de residuos de la piel de piña, donde, según los resultados de sus estudios e investigación, 500 ml de pesticidas requieren 0.30-0.41 kg de desechos frescos.

Leer también: Actualización de corrupción de Pertamina: Revise el jefe de SKK Migas, el estuche RP285 billones se está calentando



Para la digitalización alimentaria, los estudiantes de la Universidad de Pertamina desarrollan diigifloc, soluciones basadas en Internet de las cosas (IoT) para el cultivo de peces de sistemas Biofloc. Se desarrollaron soluciones, incluida Digifeed+ (alimentación automática), digisense (monitoreo de la calidad del agua, como el pH y la temperatura en tiempo real) y están cubiertos (sistema de bomba de aireador de emergencia).

El gas ecológico de Lindi Water también fue desarrollado por estudiantes de la Universidad de Mulawarman con el nombre de Bioetam. Procesado utilizando un reactor con un método anaeróbico de biodigester, el agua lixiviada se convierte en el resultado de productos de biogás en forma de gas metano en un tubo de 235 ml.

Rodando desde 2020, el programa PFMUDA se ha convertido en un lugar para luchar contra las ideas de los jóvenes en un esfuerzo por completar los problemas sociales circundantes.

Este año, el número total de registrantes del programa PFMUDA alcanzó 3,485 grupos y luego se seleccionó en línea, comenzando desde las etapas de curación de propuestas, lanzamiento y demoday. Un total de 110 propuestas mejor seleccionadas, que constan de 30 categorías de ideas o innovaciones sociales pioneras y 80 categorías de sociopreneador social o innovación social que han sido pionadas durante más de un año.

Para ser elegido para ser los mejores, los participantes se consideran compromiso con la implementación de la innovación, los beneficios de la innovación para la comunidad, con la sostenibilidad de su innovación, tanto de los aspectos económicos, ambientales y de gobernanza.

«El ecosistema del programa PFMUDA está diseñado para convertirse en un sistema de apoyo desde aguas arriba hasta aguas abajo en el desarrollo de la innovación social de los jóvenes para convertirse en un emprendedor social independiente y tiene un amplio impacto. Además, también llevaremos a cabo sus vínculos de innovación y coincidencias con el grupo Pertamina del Grupo Pertamina.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pt Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso agregó, Pertamina planteó varios programas para la generación más joven para aumentar la alfabetización en el campo de la energía sostenible, uno de los cuales fue Pfmuda. Se espera que estos programas puedan fomentar el desarrollo de talentos en el sector energético, así como alentar una mayor investigación e innovación.

«Se espera que el papel de la pertamina en la educación para alentar los talentos jóvenes aliente el logro del objetivo de las ideas, especialmente en emergencia energética, seguridad alimentaria, independencia económica y comunitaria», explicó.