Fortalecer la identificación de la mente el desempeño de la empresa a través de la innovación de la transmisión por minerales

VIVA – Insidia de la industria minera indonesia ID de mente continúa fortaleciendo el rendimiento de la compañía a través de Aguas abajo de minerales Eso produce productos de alto valor de alto valor.

Este paso fomentará el crecimiento del negocio y la competitividad global para que pueda garantizar contribuciones sostenibles a la economía nacional.

Secretario Corporativo Mind ID El hombre principal enfatizó que el desempeño sólido de la compañía es la base de una contribución constante al país.

«Cada innovación posterior realizada por los miembros de Mind Id está dirigida a crear productos que son la base para fortalecer el desempeño de la compañía en el futuro. Con el aumento del rendimiento, las empresas pueden continuar haciendo una contribución real y sostenible a Indonesia», dijo.

Pt Timah TBK también llevó a cabo una manifestación tangible del programa posterior. (Latas) a través de la producción de soldados de latas con una capacidad de 2,000 toneladas por año.

Esta innovación de productos ha penetrado en el mercado global, incluidos India, China, Malasia, a Oriente Medio. Además de fortalecer la posición de Indonesia en la cadena de suministro global, la presencia de soldadura de latas puede crear una diversificación de ingresos que respalde la rentabilidad de la empresa.

Por otro lado, Pt Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Ha sido capaz de establecerse como el primer productor de aluminio verde en Indonesia.

Al utilizar el 99.31% de la energía de la plantación hidroeléctrica del río Asahan, Inalum aumentó la capacidad de producción a 274,000 toneladas en 2024, superando el diseño inicial de la fábrica de 250,000 toneladas.

Los productos ecológicos que apoyan la transición de la energía verde pueden fortalecer la competitividad de Indonesia en el mercado global, así como una prueba clara de fortalecer el rendimiento de la compañía de manera sostenible.

«Mind ID cree que el programa posterior puede ser una base económica de Indonesia más fuerte, así como una empresa más resistente. Al combinar la sostenibilidad del país y el crecimiento empresarial, somos optimistas de que la industria minera nacional se convertirá en un pilar importante de la civilización sostenible en el futuro», concluyó el hombre.