Fortalecer la conectividad a la logística nacional, el puente Nusantara prepara la expansión del servicio LDF

Yakarta, Viva – Presidente Director de PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo reveló el papel estratégico de PT Jembatan Nusantara (JN) como una subsidiaria que respalda la conectividad entre regiones. JN también se enfatiza para fortalecer los servicios logística que juega un papel importante en la distribución equitativa de las necesidades básicas de la comunidad.

Reveló que JN es actualmente varias partes para garantizar el acceso transporte y distribución asequible a áreas remotas en Indonesia.

«Como parte de la familia extendida ASDP, el Puente Nusantara es un socio importante para garantizar el movimiento suave de las personas, los bienes y la logística que se convierte en la columna vertebral de la economía nacional. Estamos comprometidos que las personas en varias regiones, especialmente las islas, continúan accediendo a acceso asequible, confiable y sobrevivido», dijo Heru Widodo diciendo según su declaración, martes 9 de septiembre de 2025.

Secretario corporativo de PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Shelvy Arifin agregó que JN se está convirtiendo columna vertebral al servicio Ferry de larga distancia (LDF), especialmente en la ruta Balikpapan -Parepare que conecta Kalimantan y Sulawesi. Este camino es servido por dos flotas principales, a saber, KMP Swarna Bahtera y KMP Madani Nusantara.

«La colaboración de ASDP y JN fortalece nuestra posición como una empresa de transporte integrada. El servicio LDF operado por JN ha demostrado ser una ruta vital para mantener el suministro fluido de logística, desde productos agrícolas, necesidades básicas, materiales de desarrollo», explicó Shelvy.

Además, JN está preparando un plan de expansión del servicio LDF para volver a operar la pista de Surabaya -Labuan Bajo. Este camino conectará la isla de Java con el este de Nusa Tenggara, de modo que se espera que fortalezca aún más la conectividad logística entre las regiones y el potencial de turismo en el este de Indonesia.

Explicó que JN operaba 53 barcos sirviendo 19 pistas activas, que constan de 18 ferry de corta distancia (SDF) y 1 pistas de ferry de larga distancia (LDF) y 1 pista. Desde el período de enero a julio de 2025, se sirvieron un total de 1.384,098 vehículos y 463,700 pasajeros. Los vehículos de dos ruedas dominan con 805,501 unidades, seguidos de 405,333 unidades de mercancías y 173,714 automóviles de pasajeros.

Los cargos que dominan en la pista de Balikpapan -Parepare son la agricultura, las necesidades básicas y los materiales de desarrollo. Esta vía es un enlace vital que no solo garantiza que el suministro de alimentos se mantenga estable, sino que también respalda la aceleración del desarrollo de infraestructura en el este de Indonesia.

Como negocio matriz, ASDP opera 207 rutas pioneras que alcanzan áreas desfavorecidas, principales y más exteriores (3T). La presencia de este servicio pionero es la columna vertebral de la logística de la comunidad en varias regiones, donde algunas regiones aún dependen mucho del ferry para cumplir con el suministro de alimentos básicos a los servicios de salud.

Por lo tanto, JN actúa como un refuerzo de la columna vertebral de conectividad en grandes canales entre las islas, mientras que ASDP asegura la conexión con la región 3T. Ambos forman un ecosistema complementario de transporte de ferry, manteniendo el flujo suave de bienes y pasajeros desde el centro de crecimiento económico hasta las regiones externas.

Afirmó Shelvy, la sinergia entre ASDP y JN no solo es una cuestión de mantener el flujo de cruce entre grandes áreas, sino que también garantiza que la distribución logística a las áreas remotas. «Esta conectividad es una base importante para el desarrollo equitativo y el bienestar de la comunidad, para que las ruedas económicas locales puedan continuar moviéndose», dijo.

Con el fortalecimiento de la flota JN y la gama de servicios ASDP en la pista pionera, ambos están comprometidos a presentar el transporte inclusivo y adaptativo. Se cree que la presencia de servicios de ferry, tanto en la ruta principal como en la ruta 3T, se cree que es una solución real para apoyar la seguridad alimentaria, la estabilidad logística y la competitividad de la economía regional.

«En el futuro, continuaremos aumentando la sinergia y adaptarnos a las necesidades del flujo de logística comunitaria y nacional. Nuestro enfoque es crear una conectividad inclusiva, confiable y de fácil acceso, para que todos los niveles de la sociedad sientan los beneficios», enfatizó Shelvy.