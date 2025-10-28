Foro de Evaluación de Desempeño para Sincronizar Programas Centrales y Regionales

Jacarta – El Ministro del Interior, Muhammad Tito Karnavian, inauguró la Reunión de Coordinación (Rakor) de 2025, Sincronización de Programas y Actividades de Ministerios/Instituciones Gubernamentales No Ministeriales con Gobiernos Regionales en Balairung Rudini, Campus del Instituto Jatinangor de Gobierno Interno (IPDN), Regencia de Sumedang, Java Occidental, el lunes (27/10/2025).

La actividad, a la que asistieron el Secretario Regional (Sekda) y el Jefe de la Agencia de Planificación del Desarrollo Regional (Bappeda), se convirtió en un foro para evaluar la implementación del programa 2025, así como para preparar los pasos para sincronizar el programa 2026.

En sus instrucciones, Ministro del Interior Destacó el importante papel del Secretario Regional y del Jefe de Bappeda en el mantenimiento del ritmo del gobierno regional. Dijo que el Secretario Regional es el corazón de la burocracia que determina el funcionamiento del gobierno en la región. «Los más altos ASN (Servidores Civiles del Estado) que dije antes, los más altos funcionarios, en el gobierno son los Secretarios Regionales», dijo.

En cuanto a uno actuación La Generalitat evaluada por la ministra del Interior está en la ejecución del Presupuesto Ingreso y Gastos Regionales (APBD). Recordó que todavía hay muchas regiones que tienen altos ingresos pero no pueden gastar de manera óptima. Explicó la realización de APBD de una serie de regiones que necesitaban atención, incluida la apreciación de las regiones cuya realización fue buena.

El Ministro del Interior explicó que los altos ingresos regionales muestran el desempeño confiable del Secretario Regional, la Agencia Regional de Gestión Financiera y de Activos (BPKAD) y la Agencia Regional de Ingresos (Bapenda). «El alto gasto muestra una buena coordinación por parte de los jefes regionales con sus jefes de departamento. Comprueba cuáles gastan y cuáles son lentos, fomenta todo tipo de cosas», explicó.

El Ministro del Interior recordó la importancia del gasto público porque puede reactivar el sector privado para que la economía crezca bien. El gasto público también puede aumentar la cantidad de dinero que circula en la sociedad, de modo que se fortalezca su poder adquisitivo.

Por otro lado, el Ministro del Interior también abordó la dinámica de los fondos de Transferencia a las Regiones (TKD). Admitió que se había coordinado con el Ministro de Finanzas (Menkeu) para que la transferencia de TKD tuviera en cuenta la capacidad fiscal de cada región. De esta manera, el Gobierno Regional sigue siendo capaz de desempeñar sus funciones de conformidad con la Ley, incluidas las relativas a los servicios básicos.

En esa ocasión, el Ministro del Interior también explicó varias estrategias que los gobiernos regionales deben implementar para hacer frente a la dinámica del TKD, especialmente para dar la bienvenida al año fiscal 2026. En primer lugar, los gobiernos regionales deben implementar la eficiencia presupuestaria en los puestos de viajes y reuniones oficiales, así como en el mantenimiento y conservación de las instalaciones y la infraestructura de oficinas.