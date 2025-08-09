VIVA – Pulau Gili Trawangan West Nusa Tenggara (NTB) es de hecho un destino turístico líder. Se sabe que el área tiene playas exóticas. La mayoría de las personas también confían en el sector turístico como apoyo para su economía.

Gili Trawangan, una isla exótica que cubre un área de ± 340 hectáreas con una costa de aproximadamente 7,5 km, ofrece arena blanca fina, mar azul claro y amanecer panorámico y una impresionante puesta de sol. Los arrecifes de coral que son ricos en tortugas y peces tropicales lo convierten en un snorkel y buceo para el paraíso.

La isla está libre de vehículos motorizados, solo transporte en bicicleta, cidomo o caminar, dando una atmósfera relajada y respetuosa con el medio ambiente.

El alojamiento también varía, desde simples casas de casa hasta lujosos resorts de playa. Por la noche, los cafés y restaurantes están llenos de mariscos y entretenimiento musical frescos, lo que hace que Gili Trawangan sea un destino de vacaciones inolvidable.

Festival Deporte Público (Fornas) VIII 2025 ha demostrado que Gili Trawangan no es solo un destino de vacaciones, sino también una arena Turismo deportivo que están listos para unir deportes, belleza natural y economía local en un solo evento.

Uno de los Centros de Atención es Wah Resort Gili Trawangan, quien apareció como el lugar principal para el Paddle (SUP) y los deportes de recreación (APRI) provocados.

Lugar listo para usar con panoramas exóticos

Al estar justo en la playa, Wah Resort no es solo una arena de competencia. Este lugar combina preparación técnica, panorama tropical e instalaciones con clase que brindan diferentes experiencias para los participantes y espectadores.

Desde una gran área de inicio/finalización, acceso directo al mar, hasta servicios de alojamiento y banquete invitado VIP, Wah Resort demuestra el evento de turismo deportivo estándar que es digno de enfrentamiento en el escenario internacional. Este lugar frente al mar no es solo la ubicación de la competencia, sino un símbolo de sinergia entre el turismo, los deportes y la economía.

Justo en la playa, el lugar principal VIII VIII utiliza una ubicación estratégica que facilita la transición de la tierra al mar para los atletas y el comité.

Las ondas y vientos típicos de Gili agregan desafíos técnicos, según lo reconocido directamente por la persona a cargo de la competencia de sopa:

«Los participantes deben adaptarse rápidamente a la condición de las olas (Gili Trawangan) para ser el principal desafío», dijo Heranto, la persona a cargo de Inorga Sup Fornas VIII, el 31 de julio de 2025.

Estímulo económico comprobado

Fornas VIII no es solo un evento deportivo, sino una máquina de conducir económica del pueblo. Aquí hay algunos aspectos destacados del impacto económico que ocurrió durante el evento:

Se estima que la facturación del dinero de NTB alcanza Rp100-130 mil millones, originaria de los destinos de alojamiento, transporte, MIPYME, culinarios, a destinos turísticos como los destinos de Gili Trawangan

Luego, la ocupación del hotel en Lombok y alrededor de Gili saltó al 90% o más, incluso la reserva completa desde el evento D-10; Demanda de transporte marítimo, como botes rápidos de hasta 200%

El gobernador de NTB, entonces Muhamad Iqbal, declaró que había preparado su área muy bien para este evento deportivo.

«No solo estamos preparando lugares e instalaciones, lo que hemos preparado es la sonrisa de la comunidad, la hospitalidad cultural y el espíritu del mejor servicio», dijo el 14 de julio de 2025.

El gobernador Iqbal también concluyó su optimismo de que NTB estaba listo para otros eventos internacionales.

«Cree lo que hacemos, creamos una base sólida para NTB en el futuro, se convierte en uno de los destinos favoritos para eventos internacionales, incluidos múltiples eventos», dijo.

Además, el árbitro en la competencia de Paddle de Inero Stand Up, Andi Yulianto para la competencia se ha cumplido y bastante bueno.

«En mi opinión, desde las actividades deportivas de paddle de pie, sin problemas, las instalaciones proporcionadas son suficientes para facilitar la competencia. Del mismo modo, el lugar (Wow Resort) es muy adecuado y muy hermoso para este deporte», dijo cuando se contactó.

También dijo que el personaje de la playa, las olas y también la comunidad fue muy solidaria. «Creo que este es uno de los lugares más adecuados para una competencia de clase internacional que generalmente es una identificación de sopa (Paddle Indonesia) en varias regiones de Indonesia antes», explicó.

Como activista de Paddle Stand Up, Andi espera que este deporte también pueda ser una atracción turística y pueda criar regiones en Indonesia para que los invitados extranjeros visiten.

Además del lugar principal, algunos alojamientos en Gili Trawangan también apoyan el ecosistema de eventos, como:

– FRII Resort Gili Trawangan – ubicado en el lado oeste de la isla, conocido como un exuberante parque tropical y una espectacular vista al atardecer desde la playa.

– Jambuluwuk Oceano Gili Trawangan Resort – Resort con un diseño tropical único en forma de granero, tiene una playa privada, así como snorkel y instalaciones de música en vivo.

La presencia de este complejo fortalece la capacidad y las opciones de alojamiento para los participantes y los invitados presentes.