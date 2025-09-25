Formid elogio la figura de Bahlil, su liderazgo da un nuevo color en Golkar

Yakarta, Viva – Liderazgo Bahlil lahadalia Como presidente de la fiesta Golkar cosechar alabanza. Se considera que Bahlil ha dado nuevo color Como líder en el partido con el árbol de Banyan.

Esto se reveló en una discusión política con el tema ‘Liderazgo de Bahlil, el futuro de Golkar y la dirección de la política indonesia’ en poder del Foro de Indonesia de Moeda (Formid) en el Phoenam Coffe, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Central Jakarta, el jueves 25 de septiembre de 2025.

El presidente de Formid, Abubakar Solissa, en su presentación, dijo que Bahlil Lahadalia es un modelo a seguir para los jóvenes indonesios.

«Bang Bahlil es un modelo a seguir para los jóvenes de hoy. Sus acciones en el mundo de la política y el gobierno lo convierten en una figura de ejemplo», dijo Abubakar Solissa al margen de la discusión.

Mientras tanto, la Junta Central de la Fuerza Juvenil de Revelación Indonesia (AMPI), Jefri Gultom también dijo que Bahlil Lahadalia es un tipo de líder muy igualitario y tiene un fuerte compromiso en elevar la generación más joven.

«Bang Bahlil es el tipo de líder igualitario, abierto y democrático y quiere abrazar a jóvenes como nosotros», dijo.

El ex presidente del Centro de Movimiento de Estudiantes Cristianos de Indonesia (PP GMKI) fue optimista de que Golkar ganaría en las elecciones de 2029.

«Ver el estilo de liderazgo de Bang Bahlil I, como un joven cuadro, se siente optimista de que Golkar ganará en las próximas elecciones de 2029», dijo.

Syaf Lessy como vicepresidente de la Junta Central Juvenil del Partido Golkar (PP AMPG) también agregó que Golkar actualmente está actuando con una nueva cara gracias al liderazgo de Bahlil.

«Bang Bahlil da un nuevo color en el liderazgo político en Golkar. Cambia radicalmente los estilos políticos feudales en política abierta y democrática», dijo.

De hecho, continuó menos, la dificultad de Bahlil para convertirse en el presidente de Golkar ha dado una gran esperanza para cada generación joven de que la oportunidad de convertirse en un líder de un partido político de Golkar no tiene que ser azul y rico, pero todos tienen la misma oportunidad.

Ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadalia en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta

En línea con eso, la influencia de los jóvenes sociales, Reza Pahlevi, dijo que el liderazgo de Bahlil Lahadalia, tanto cuando lidera el Ministerio de Inversión como del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) siempre estuvo lleno de avances.

«Bang Bahlil siempre cumple con los objetivos solicitados por el Presidente, tanto mientras se desempeñan como Ministro de Inversión como de ESDM. Sus logros laborales son medibles y tienen resultados significativos», dijo.

Mientras tanto, el tesorero general del Foro de Indonesia de Moeda (Formid) Yoga Mirza Pratama dijo que el liderazgo de Bahlil había sido probado cuando era activista estudiantil. Una vez fue el jefe del Senado estudiantil en el campus, el tesorero general de PB HMI, así como otras posiciones importantes de los activistas habían sido facultados para Bahlil.

«En 2015 también fue elegido presidente de BPP HIPMI para el período 2015-2019, y actualmente se le confía para convertirse en el presidente general del Partido Golkar», explicó.

«El logro de Bahlil es inseparable de su arduo trabajo y su trabajo inteligente para que pueda alcanzar esta posición. Esto es lo que nos hace que la generación joven sea muy inspirada en su trabajo en el mundo de la política y el gobierno», dijo Yoga Mirza Pratama.