Doha, vivo – La propuesta egipcia de formar tropas al estilo de la OTAN en el Medio Oriente se está fortaleciendo después del ataque Israel a Katar. La discusión tendrá lugar al margen Cumbre árabe-Islam que duró dos días en Doha.

La propuesta, que fue aprobada por primera vez en principio en 2015 en el contexto de la Guerra Civil yemení y la lucha por Sanaa por Houthi, fue nuevamente impulsada por Egipto, según varios medios.

De acuerdo a El nacional, La propuesta de Egipto implicará el comando rotativo entre 22 miembros de la liga árabe, todos los cuales contribuirán a la fuerza conjunta, mientras que un civil servirá como secretario general. La propuesta egipcia colocará a sus militares en el primer período.

Al igual que la OTAN, la propuesta es una combinación de fuerzas armadas que incluyen unidades de tierra, aire, mar y comando, mientras que el entrenamiento, la logística y los sistemas militares se integrarán.

Además, el uso de estas tropas requiere solicitudes de países participantes, consultas de los países miembros y la aprobación de los líderes militares.

El nacional También informó que el presidente egipcio Abdel Fattah El-Sisi había hablado con algunos de sus socios en la región con respecto a la propuesta, y probablemente se discutiría al margen de la cumbre árabe-islámica en Doha.

Una fuente citada dijo que las tropas «manejarían la amenaza de seguridad y terrorismo o cualquier persona que amenazara la seguridad y la estabilidad del mundo árabe».

Mientras tanto, el Líbano de los medios de comunicación, Al Akhbar, informó que la propuesta egipcia implicaría la contribución de 20,000 personas, mientras que se esperaba que Arabia Saudita fuera el segundo mayor contribuyente.

Esta región ha sido testigo de la cooperación militar en la región anterior, incluso en varias guerras contra Israel, así como durante la Primera Guerra del Golfo.

Esta área también tiene una alianza de la OTAN dirigida por la OTAN, llamada Organización Central del Tratado (CTOG), también se conoce como PACT Bagdad, que se estableció entre 1955 y 1979.

La discusión de las fuerzas árabes árabe surgió después del ataque israelí contra la capital de Qatar, Doha, que provocó fuertes críticas de la mayoría del mundo árabe, incluidos los EAU, uno de los pocos países de la región que tenía relaciones diplomáticas con Israel.

Se espera que la cumbre de Doha dé una fuerte crítica a Israel, incluido el rechazo de la arrogancia de Israel, según un portavoz de la Secretario General de la Liga Árabe, que habló con la Agencia de Noticias de Qatar.

Al menos 50 ministros discutirán el borrador de la declaración de la cumbre, que luego será aprobada el lunes.

Qatar es el país más nuevo de Medio Oriente que fue atacado por Israel en 2025, junto con los territorios palestinos ocupados, Líbano, Siria, Yemen, Irán y presuntos ataques en Túnez.

La tensión ocurrió en el medio de la Guerra Israelí en Gaza, que ha estado sucediendo durante casi dos años, y ha resultado en el deterioro de la relación entre Israel y Egipto debido al potencial de transferencia forzada de millones de palestinos a Egipto, algo que Egipto ha prometido bloquearse.