Formas fáciles de limpiar la savia de los árboles del cuerpo del automóvil

Yakarta, Viva – Savia árboles unidos a cuerpo de coche A menudo un problema molesto para los propietarios de vehículos. Además de hacer un aspecto de automóvil sucio, SAP también puede dañar la pintura si se deja demasiado tiempo.

Leer también: Proteger el cuerpo del automóvil con PPF no puede ser descuidado, requiere un entrenamiento especial



La limpieza de la savia no se puede hacer descuidadamente debido a su naturaleza pegajosa. Frotar demasiado duro puede rayar la superficie de la pintura del automóvil.

Desde la búsqueda Viva AutomotiveLunes 6 de octubre de 2025, una de las formas fáciles de probar es usar agua tibia. El truco, enjuague la parte que está expuesta a la savia y luego limpia lentamente con un paño de microfibra.

Leer también: El estacionamiento descuidado puede oxidarse



Además del agua tibia, los líquidos de limpieza especiales también son muy efectivos. Este producto generalmente está formulado para disolver la suciedad sin dañar la capa de pintura.

Leer también: Cuidar el cuerpo de un automóvil con productos premium que ahora comienzan desde RP. 500 mil



Si no hay un limpiador especial, los propietarios de automóviles pueden usar aceite de eucalipto. Coloque un poco sobre un paño suave, luego frote en el área afectada por la savia lentamente.

Otro material que es bastante seguro de usar es del 70 por ciento de alcohol. El alcohol puede ayudar a disolver la savia rápidamente sin dejar manchas.

Después de que la savia se levantó con éxito, enjuague inmediatamente con agua limpia. Esto es importante para que no haya productos químicos restantes unidos al cuerpo del automóvil.

No olvides secar el área que se ha limpiado con un paño suave. Este secado evita la aparición de manchas de agua que pueden interferir con la apariencia de la pintura.

Para que el automóvil esté protegido de problemas similares, trate de no estacionar directamente debajo del árbol. Además de la savia, los excrementos de pájaros también a menudo caen y manchan el cuerpo del automóvil.