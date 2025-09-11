Formas fáciles de consultar el stock de shell de BBM en línea

Yakarta, Viva – En las últimas semanas, la gente ha comenzado a sentir escasez Bbm en un número Gasolinera Caparazón. A menudo se ven colas largas, especialmente durante la hora pico. Esta condición causa disturbios porque las necesidades de combustible son vitales para la movilidad.

Leer también: Pertamina está lista para suministrar combustible a Shell a BP, Ministerio de Energía y Recursos Minerales: Mantenimiento técnico



La escasez de combustible en las estaciones de gasolina está influenciada por varios factores, uno de los cuales es el suministro inestable. La alta demanda los fines de semana también empeora la situación. No con poca frecuencia, el conductor debe moverse de una estación de servicio a otra estación de servicio para obtener combustible.

Esta situación ciertamente hace que el consumo y la energía se desperdicien. Muchos automovilistas que tienen que ajustar las rutas de viaje solo para encontrar estaciones de servicio que aún tengan existencias. Esto fomenta la necesidad de soluciones prácticas para que los consumidores puedan obtener más fácilmente información sobre la disponibilidad de BBM.

Leer también: Día nacional del cliente, Pertamina asegura que el servicio SPBU no es solo una cuestión de contenido de combustible



«Los productos de gasolina Shell no están disponibles en varias redes de estaciones de servicio de Shell para un tiempo incierto. Las estaciones de gasolina continúan sirviendo a los clientes con otros productos y servicios; incluyendo shell select, shell recarga, taller y lubricantes de shell. Los productos diesel de shell v-power también están disponibles», escribió la compañía, citada desde la página oficial, jueves 11 de septiembre, 2025.

Leer también: Pertamina Patra Niaga ofrece una promoción eficiente en combustible, ¡la comunidad a Ojol siente que los beneficios de Mypertamina!



La compañía también enfatizó que estaban tratando de garantizar la distribución y el suministro de productos BBM en la red de estaciones de gas Shell.

Es importante que el público descubra el acceso alternativo a la información en la era digital. Ahora, los consumidores ya no necesitan confiar únicamente en la información de boca en boca. La tecnología ha abierto el camino para que todos obtengan datos en tiempo real en línea.

En medio del suministro limitado, la claridad de información es la más buscada. Al saber qué estaciones de servicio todavía tienen existencias, los consumidores pueden ser más eficientes en la planificación de viajes. Esta transparencia también ayuda a reducir la densidad de las colas en ciertas estaciones de servicio.

Shell entiende que el servicio de consumo es una prioridad. Por lo tanto, la innovación en forma de proporcionar datos sobre la disponibilidad de combustible en línea continúa desarrollándose. Este paso es parte del compromiso de Shell de brindar consuelo para los usuarios leales.

Para las personas que desean garantizar la disponibilidad de combustible, Shell proporciona una página Información sobre la disponibilidad de combustible en las estaciones de gasolina a través de sitio web Shell Indonesia oficial. Los consumidores simplemente acceden a la página para verificar el stock en la estación de servicio más cercana.