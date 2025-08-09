Formas del Ministerio de Defensa 2 NUEVO Cuerpo Urusian Pharmacy y Komcad

Yakarta, Viva – Ministerio de Defensa (Ministerio de Defensa) Agregue dos nuevos cuerpos a la estructura organizativa que se encargará de Farmacia defensa y componente de reserva o Komcad.

Leer también: Prabowo Asiste a Singapur Día de la Independencia Conmemoración



La adición de dos estructuras en el Ministerio de Defensa está contenida en la regulación presidencial (Peres) número 85 de 2025 firmadas por el Presidente Prabowo Subianto en Yakarta el 5 de agosto de 2025.

El perpresa fue un cambio en la regulación presidencial número 151 de 2024 con respecto al Ministerio de Defensa. Además de agregar dos nuevos cuerpos, Prabowo también cambió la nomenclatura de varias instituciones en el Ministerio de Defensa.

Leer también: La composición del evento con fugas, el teniente general Tandyo Budi Revita será nombrado comandante adjunto del TNI



La Agencia de Logística de Defensa (Baloghan) reemplaza el nombre de la Agencia de Instalaciones de Defensa (Baranahan); La Agencia de Tecnología de Defensa (Batekhan) reemplaza la Agencia de Investigación y Desarrollo.

Luego, la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos (PSDM) reemplaza la Agencia de Educación y Capacitación (Badiklat); La Agencia de Inteligencia y Comunicación de Defensa (IKIP) reemplaza la Agencia de Instalación Estratégica de Defensa (Bainstrahan).

Leer también: Anteriormente criticado, ahora Komika Pandji Pragiwaksono Puji Prabowo sobre esto



La nueva estructura del Ministerio de Defensa, a saber, la Agencia de Mantenimiento y Cuidado de la Defensa, tal como se enumera en la Octava Sección A, Artículo 35A Párrafo (1) y Párrafo (2), luego Artículo 35B, Artículo 35C y Artículo 35d.

El artículo 35A del párrafo (1) dice: «La Agencia de Mantenimiento y Mantenimiento de la Defensa está bajo y es responsable ante el Ministro».

Además, en el párrafo (2), la agencia de mantenimiento y atención de defensa está dirigida por un jefe de la agencia.

Su tarea principal como en el Artículo 35B del Reglamento Presidencial número 85 de 2025, es llevar a cabo el mantenimiento de equipos de defensa y seguridad, instalaciones de defensa, así como coordinar las actividades farmacéuticas de defensa de acuerdo con las disposiciones legales.

El artículo 35C Perpres No. 85/2025 regula la función de la Agencia de Mantenimiento y Mantenimiento, a saber, preparando políticas técnicas, programas y presupuesto para implementar el mantenimiento y el mantenimiento de equipos de defensa y seguridad, instalaciones de defensa y coordinar actividades farmacéuticas de defensa; realizar mantenimiento y mantenimiento de equipos de defensa y seguridad, así como instalaciones de defensa; y llevar a cabo y coordinar actividades farmacéuticas de defensa.

Otras tres funciones, monitorear, analizar, evaluar e informar la implementación de mantenimiento y mantenimiento de equipos de defensa y seguridad, instalaciones de defensa y coordinación de actividades farmacéuticas de defensa, luego llevan a cabo la administración de la agencia y llevan a cabo otras funciones dadas por el ministro.

Mientras que la Agencia de la Reserva Nacional se enumera en el artículo 35e a 35h. Esta institución también está bajo el Ministro de Defensa con los deberes, funciones y estructuras reguladas en detalle en los perpresas, relacionados con el desarrollo y el desarrollo del componente de reserva o Komcad.

Esta agencia de la Reserva Nacional es un desarrollo de la Dirección General del potencial de defensa. La formación de este nuevo cuerpo aumenta en el componente del Candangan.