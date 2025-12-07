Jacarta – Cifra manggarai quien también es investigador principal del Foro Comunitario de Monitoreo del Parlamento de Indonesia (Formappi), Lucius Karus destacó el papel fundamental DPRD en la cadena de proceso desarrollo en Manggarai Raya (East Manggarai, Manggarai y West Manggarai), Flores, East Nusa Tenggara (NTT). Según Lucius, el papel fundamental del DPRD también contribuye al efecto de desarrollo en Manggarai, que no ha mostrado una tendencia positiva.

«Uno de los problemas de desarrollo en las regiones, incluido el Gran Manggarai, es la esterilidad del papel crítico del DPRD, que debería estar en control del gobierno o del ejecutivo en el proceso de desarrollo. Por lo tanto, no es sorprendente que veamos una falta de voces críticas del DPRD con respecto a las cuestiones de desarrollo en Manggarai», dijo Lucius Karus en una discusión en Yakarta, citado el domingo 7 de diciembre de 2025.

Al debate celebrado en la Terraza de Alfabetización de East Nusa Tenggara también asistieron varios oradores, como el analista político senior Boni Hargens; el experto en desarrollo de la Universidad de Cornell, Timoty Ravis; y el director ejecutivo del Comité Regional de Seguimiento de la Implementación de la Autonomía (KPPOD), Herman Suparman.

Lucius se dio cuenta de que la falta de un papel crítico del DPRD también se debía al diseño del sistema de gobierno regional que no posicionaba claramente al DPRD, ya sea como representante del pueblo o como parte del ejecutivo. Según él, tal diseño de gobierno no permite al PRD controlar a los jefes regionales.

«El PRD, que debía ser la representación del pueblo, fue estéril desde temprana edad por el sistema. Esto se puede ver, por ejemplo, en la posición del PRD, que no estaba clara entre el desempeño de funciones representativas y ejecutivas. Entonces lo que ocurrió fue una superposición de roles, es decir, el PRD también formaba parte del ejecutivo. La pérdida de la función de control del PRD los convirtió en un instrumento de poder regional», explicó.

Lo que es más fatal, dijo Lucius, es que la política transaccional es la elección de los jefes regionales y del DPRD, por lo que se centran en distribuir cuotas de proyectos en las regiones para que todos puedan beneficiarse por igual. Otra consecuencia, dijo Lucius, es que los jefes regionales y el PRD, incluso en Manggarai, se cuidan mutuamente para asegurar proyectos en el proceso de desarrollo, no por el interés público, sino por sus intereses personales o de grupo.

«Se acabó el aspecto de la responsabilidad del gobierno. Ya no está claro quién es responsable ante quién. La corrupción se convierte entonces en algo normal. Todo se distribuye uniformemente. Todos se protegen y se cuidan unos a otros», subrayó.