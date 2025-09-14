Formado por mito, formado por la historia







La historia india da forma al mito hindú y hindú El mito da forma a la historia india. Aquí hay algunos ejemplos de cómo sucedió esto.

Harappan Bangles hechos de caparazón; La arcilla y el metal se han encontrado en cantidades desproporcionadamente grandes, en comparación con las civilizaciones contemporáneas de 2000 a. C. Los sitios arqueológicos posteriores, más al este en Hastinapur, fechados en 1000 aC, muestran un cambio en los estilos de cerámica (de rojo negro a gris pintado) pero continuidad de los brazaletes, ahora hechas de vidrio. Las mujeres en las estupas budistas y las epopeyas tamiles usan brazaletes. Los brazaletes son sagrados, no cosméticos. Incluso hoy en día, los brazaletes son parte integral de los rituales del hogar realizados por la Dama de la Cámara. Son usados ​​por novias, no viudas y monjas. Su presencia ininterrumpida indica continuidad de las ideas hindúes.

Los himnos a los caballos en el Veda, fechados en 1500 aC, indican el compromiso con un nuevo pueblo, que introdujo este nuevo animal, domesticado solo en el año 2000 a. C. en Eurasia, a la India a través de los pases de la montaña del noroeste. Estos hombres insistieron en que sus hijos (Putra), nacidos de mujeres locales, nunca olvidaron a los antepasados ​​(PITR) o las canciones (mantra) de sus padres.

Cuentos de conflicto entre Mighty Asura y Trickster DevaEn los manuales rituales védicos, fechados en 800 aC, revela la expansión hacia el este de los asentamientos agrícolas en la cuenca del río Ganga, y se encuentra con nuevas personas. Que incluso el enemigo tuviera el mismo padre, Prajapati, evoca las complejas relaciones que surgen entre los inmigrantes que montaban caballos y veneraron las poderosas águilas y nativos que montaban elefantes y adoraban a las serpientes.

El ascenso de los dioses del hogar, como Hara (Shiva) y Hari (Vishnu), marca el desafío a las órdenes monásticas como el budismo y el jainismo que se habían vuelto populares a lo largo de las rutas de larga duración, desde 200 a. C. A diferencia de los ermitaños que preferían el ayuno para festejar, los nuevos dioses tenían múltiples brazos: dos para alimentarse, el resto para alimentar a los demás.

El reemplazo de los rituales védicos con templos que anclaban los reinos circulares (mandala) se generalizaban después de 500 d. Yamuna-Ganga doab, que siempre se recuerda como Antara-Vedi, el núcleo más interno de Arya-Varta, tierra de personas nobles.

Cambio del ritualismo tantrik que involucra a las diosas salvajes con cara de animales al sentimiento de Bhakti que involucró a Ram y Krishna, después de 1500 DC, ocurrió cuando el lenguaje de la corte pasó de sánscrito a persa. En una palabra dominada por el Islam, la divinidad tuvo que ser singular, despojada de sensualidad, y preferiblemente sin forma y siempre masculina. Las formas humanas se prefirieron sobre las formas animales y fantásticas, con múltiples cabezas y brazos.

Estas ideas rara vez llegan a los libros de texto de historia. En la época colonial, los historiadores justificaron la colonización y la gloria civilizacional. La historia india fue vista como un cambio del hinduismo (politeísta, pagano) al Islam (monoteísta, religioso) a británico (ateo, científico, moderno). En tiempos poscoloniales, los historiadores ven el pasado en términos de desigualdad y proporcionan argumentos para la búsqueda de la justicia social. Ven la religión como una herramienta utilizada por la élite para oprimir a las personas y, por lo tanto, se niegan a comprometerse con los mitos. Nada más.

Tal visión de la historia es fracturada e ideológica. Ignora el poder de la cultura, de ahí el mito, en la configuración de la toma de decisiones humanas. No hay cultura humana sin mito.

