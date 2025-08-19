Forma única de que Motul se extiende los consejos de mantenimiento del vehículo en Medan

Mientras, viva – Muchos usuarios de vehículos en Indonesia todavía están buscando consejos prácticos sobre el mantenimiento y la selección del motor lubricante. Esta necesidad surge debido a la conciencia de que el petróleo es una parte importante para mantener el rendimiento del vehículo.

Al ver estas necesidades, Motul presenta a Moxi (exposición móvil) como un espacio para la interacción directa con la comunidad. Este roadshow está diseñado para que los automovilistas puedan obtener información, así como experiencias reales sobre lubricantes.

Habiendo comenzado anteriormente desde el punto de cero kilómetro en Sabang, el roadshow ahora está presente en Medan para saludar a los usuarios de vehículos motorizados directamente.

En Medan, Motul Moxi está presente en dos talleres locales que ya son conocidos por el público. Primero en el Cemara Ban Workshop del 1 al 4 de agosto de 2025, luego continuó al taller de horizonte de neumáticos del 5 al 7 de agosto de 2025.

Esta actividad no solo ofrece productos, sino también llena de información. Los visitantes pueden consultar directamente sobre lubricantes y obtener consejos prácticos para el mantenimiento del motor del vehículo.

Motul también presenta un programa especial durante la actividad. La promoción ofrecida es comprar 3 litros de petróleo, gratis 1 litro para compras de ciertas líneas de productos.

Los productos incluidos en la promoción son la serie Fulteower Plus, la serie H-Tech 100 Plus, la serie TRD y la serie Mugen. Las cuatro series se denominan líneas superiores que han sido utilizadas por muchos usuarios de vehículos.

Además de las promociones, también hay sesiones de preguntas y respuestas que están en demanda por los visitantes. El equipo de mecánica y Motul dio respuestas directas a preguntas sobre el mantenimiento de la máquina y el uso de lubricantes.

«La actividad de Motul Moxi tiene como objetivo acercar a Motul a los consumidores a través de la educación de productos y la consulta directa sobre lubricantes de vehículos», dijo el director gerente de PT Motul Indonesia Energy (Noodle), Welmart Purba, citado Viva Automotive De la declaración oficial, martes 19 de agosto de 2025.

Afirmó que Moxi no era solo un roadshow, sino una forma de compromiso para proporcionar la mejor educación y servicio.

Después de Medan, este roadshow continuará su viaje a otras ciudades de Indonesia para continuar reuniéndose con entusiastas de los automóviles.