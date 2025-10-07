Forma el gobierno el grupo de trabajo para el desarrollo de los internados islámicos implantó la tragedia de Al Khoziny

Yakarta, Viva – Ministro coordinador de empoderamiento comunitario, Muhaimin Iskandar Alias CAK IMIN formar un grupo de trabajo o grupo de trabajo para la estructuración del desarrollo Pesantreno.

La formación de este grupo de trabajo como seguimiento a la dirección del presidente indonesio Prabowo Subianto para examinar la seguridad del edificio de la escuela de internado islámico como resultado del colapso del edificio en el edificio en Ponpes de Al Khoziny.

El grupo de trabajo consiste en un ministerio/institución conjunta que auditará y rehabilitará la seguridad del edificio Pesantren.

Esto fue transmitido por CAK IMIN después de reunirse con el Ministro de Obras Públicas (Ministro de Obras Públicas) Dody Hanggodo en la Oficina del Ministerio de Obras Públicas, South Yakarta, martes 7 de octubre de 2025.

«Comenzando con una auditoría de sus tropas, el Ministro de Obras Públicas. Veremos datos del gobierno local, datos de la comunidad», dijo Cak Imin a los periodistas.

Presencia Grupo de trabajo para la estructuración del desarrollo de pesantrenoDijo Muhaimin, podrá evitar el incidente de edificios colapsados ​​como el Al-Khoziny Sidoarjo Boarding que cobró vidas.

«Más tarde, las filas de este grupo de trabajo verificarán y verificarán los datos junto con la comunidad y los gobiernos locales para poder realizar auditorías y prevención rápidas para que no haya más calamidades», explicó.

Según Cak Imin, hasta finales de 2025, la Fuerza de Tarea también se centrará en renovar las escuelas de Bording Pesantren que desde los resultados de la auditoría resultó ser vulnerable. Por lo tanto, puede evitar inmediatamente el colapso del edificio.