Forma del equipo de reforma de la policía nacional, se recuerda al jefe de la policía nacional que no sea solo una jerga

Yakarta, Viva – Paso Policía General de Jefe de la Policía Nacional Listyo sigit prabowo que se forma oficialmente Tim Reforma Polri juzgado por ser apreciado.

«La reforma policial es un paso estatal para superar un mejor sistema de rendimiento policial y mejorar la calidad de la institución de la policía nacional. Y la reforma policial reconoce que la comunidad necesita la presencia de la policía para crear seguridad», dijo los expertos legales y profesores de la Universidad Islámica Sultan Agug (Unissula), el Prof. Henry Indraguna, lunes 22 de septiembre de 2025.



Experto legal Henry Indraguna

El hombre que también se desempeña como asesor del experto en Balitbang del Partido Golkar Balitbang considera la formación del equipo como una forma de responsabilidad, así como la responsabilidad de la Policía Nacional para crear condiciones de seguridad propicio.

«La reforma policial será un hito importante para el progreso de la democracia, la defensa de los derechos humanos y el establecimiento del constitucionalismo en Indonesia. En el compromiso de esta reforma policial, aumentará la profesionalidad, la responsabilidad y la confianza pública en la policía», dijo.

Sin embargo, también recordó que el movimiento no se detuvo limitado a la jerga. «Sin embargo, las reformas policiales no solo se detienen en la formación de jerga o del equipo. Las reformas policiales deben tener integridad y humanistas», dijo.

Para tener en cuenta, el jefe de policía nacional de la policía nacional, la policía general, Listyo Sigit Prabowo, un gran paso. Formó oficialmente el equipo de transformación de la Reforma Polri que consta de 52 oficiales, de acuerdo con el número de orden de la Jefe de Policía Nacional Sprin/2749/IX/2025 de fecha 17 de septiembre de 2025.

El equipo fue dirigido directamente por la Policía Nacional Calemdiklat, el Comisionado de Policía General Chryshnanda Dwilaksana. Para el cargo de vicepresidente confiado al jefe de la policía nacional de Koorsahli, el inspector general de policía Herry Rudolf Nahak y Karobindiklat Lemdiklat Polri, la policía general de Brigadier Susilo Teguh Raharjo.

«El general de la policía nacional, el general Listyo Sigit Prabowo, ordenó al personal y al personal como un paso de responsabilidad y responsabilidad», dijo la Jefe de la División de Relaciones Públicas de las Relaciones Públicas de la División de Relaciones Públicas, General de Brigada Trunoyudo Wisnu Andiko, el lunes 22 de septiembre de 2025.