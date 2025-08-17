Forma de 80 Formación Durante la ceremonia de aniversario de la República de Indonesia, Paskibraka fue recibido

Yakarta, Viva – Raisers de la bandera del patrimonio (Paskibraka) El equipo soberano indonesio aumentó con éxito el éxito bandera roja y blanca en la ceremonia de conmemoración de la 80a Proclamación de la Independencia de la República de Indonesia en El palacio independiente el 17 de agosto de 2025.

Paskibrakan, dirigido por el comandante de la compañía de AKP, Raden Bimo Dwi Sambang (jefe de policía de Batuaji, Policía de Barelang, Policía Regional de las Islas Riau), se desempeñó perfectamente durante la procesión de levantar la bandera roja y blanca. Todas las tropas enteras se centraron y ordenan en las filas de los asaltantes de la bandera.

El comandante de la compañía de AKP Raden Bimo se enfrentó anteriormente Presidente Prabowo Subianto Como el inspector de ceremonia para informar a Paskibraka listo para volar la bandera roja y blanca.

Los miembros de Paskibraka forman la 80a Formación en el 80º Día de la Independencia de Indonesia en el Palacio

Además, Paskibraka Bianca Alesia Christabella en voz alta de la Escuela Secundaria Lentera Harapan Tomohon, North Sulawesi, llevando una bandeja al podio de honor que recibe una bandera roja y blanca del presidente indonesio Prabowo Subianto para ser encarcelado.

Paskibraka apareció con confianza ante el presidente, los funcionarios estatales de alto rango y los invitados invitados presentes. Paskibraka muestra la configuración de la línea Paskibraka que forma 80 en la elevación de la bandera roja y blanca.

Merah Putih revoloteó y lista para ser levantada desde la cima del palacio de Merdeka. Se les pidió a los asistentes que se pararan y saludaran. El canto de la canción Indonesia Raya también se hizo eco del palacio.

Las tropas dirigidas por el AKP Raden Bimo también obtuvieron admiración por la asistencia, poco después de completar la noble tarea de levantar la bandera roja y blanca en la 80ª Ceremonia de Proclamación de la Proclamación de la Independencia en el Palacio Merdeka el 17 de agosto de 2025.

Comandante de la 80a AKP Raden Bimo Herlambang Paskibraka Company

Se sabe que estos miembros de Paskibraka son un símbolo del servicio juvenil para la nación y el estado. El miembro de Paskibraka se convirtió en un representante de Sabang para Merauke.

La siguiente es una lista completa de Oficiales de Ceremonia de segundos de proclamación:

-Los hermanos de la bandeja de bandera roja y blanca: Bianca Alesia Christabella Lantang (Lentera Harapan Tomohon High School, North Sulawesi)

-Laza de bandeja de bandera roja y blanca: Nindya Eltsani Fawwaz (Sman 2 Kota Sungai Penuh, Jambi)

-Comanda Group 8: Arka Bintang Is’adkauthar (Al Hikmah High School Surabaya, Java Oriental)

-El Flagserek: Farrel Argantha Irawan (High School Highscope Indonesia TB Simatupang, Yakarta)

-Popovaciones de la bandera: El Rayyi Mujahid Faqih (Escuela Vocacional Forestal del Estado de Samarinda, Kalimantan Oriental)

-El Grupo Komandan 17: Habib Burhan (Sman 1 Pancung Problem, West Sumatra)

-Comanda Company Paskibraka: AKP Raden Bimo Dwi Bambang (Jefe de Policía de Batuaji, Policía de Barelang, Policía Regional de las Islas Riau)

-Caman Ceremony of Proclamation Segundos: Coronel Inf Amril Peahupelasury (Comandante Adjunto del Grupo 1 Kopassus)