Forki está celebrando a un entrenador mundial, apuntando a Indonesia a ser una fuerza de karate global

VIVA – Presidente de la Junta Ejecutiva de la Federación Deporte Kárate-Do Indonesia (PB Forki), Hadi Tjahjanto, enfatizó el compromiso de su organización en la construcción de un ecosistema de karate sostenible y global.

Dijo esto en entrenamiento con entrenador de clase mundial, Naka Tatsuya, en Pondok Wijaya, Yakarta, martes 18 de agosto de 2025

A la capacitación asistieron representantes de 25 miembros de Forki y un número. atleta National, que se está preparando para ir al campeonato de la Federación Asiática del Karate (AKF) en China. A través de este foro, los participantes obtuvieron la última comprensión de la teoría y las técnicas de karate directamente de uno de los mejores entrenadores del mundo.

«La presencia del Sr. Naka Tatsuya en Indonesia es un momento muy valioso, además puede dar lecciones y teorías a los entrenadores y atletas. Esperamos que esto pueda ser una inyección de nuevo entusiasmo y conocimiento, especialmente para los atletas que competirán en AKF en China. Nuestra esperanza, pueden traer a casa el oro», dijo Hadi Tjahjanto.

No solo es cuestión de logros, Hadi explicó que Forki ahora está preparando un plan estratégico a largo plazo para hacer de Karate una parte de la industria deportiva indonesia. Esta estrategia se dirige para que Karate no solo obtuviera campeones, sino que también puede contribuir al crecimiento económico nacional.

«Queremos que el karate no solo se limite a los deportes de logros, sino también a apoyar la economía de la nación. Sinergizaremos las actividades de karate con el sector turístico en el futuro, creando eventos a escala internacional y construyendo una industria deportiva independiente», dijo Hadi Tjahjanto.

También enfatizó que este paso era un prefijo hacia el gran objetivo de Forki: hacer de Indonesia uno de los centros de las artes marciales mundiales. «El espíritu traído por el Sr. Naka es una gran motivación. Espera, actividades como esta pueden continuar, y podemos ser los mejores, no solo en Asia, sino también en el mundo», concluyó.

Además de las filas de atletas y entrenadores, al evento también asistieron el Secretario General de PB Forki, Sapriadi, Vicepresidente de PB Forki, AGUS RB Wijayanto, así como el Presidente General de PB Forki College.

La presencia de la figura de Naka Tatsuya al mismo tiempo mostró la seriedad de Forki para llevar el karate indonesio a la clase. A través de la transferencia de conocimiento de los entrenadores internacionales, se espera que la generación de atletas que no solo sean triunfadores en la región asiática, sino que también estén listos para competir en el escenario mundial.