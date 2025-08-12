‘Forever Young con el Dr. Pablo Prichard’ establece la fecha de lanzamiento del 4 de octubre.

Hearst Media Production Group, en asociación con Evoke Entertainment, ha anunciado el estreno mundial de «Siempre joven con el Dr. Pablo Prichard«Que se lanza el 4 de octubre.

La serie se transmitirá las mañanas de fin de semana NBC como parte de su bloque de programación educativo e informativo «más conoces», y también estará disponible para transmitir en Peacock y Nbc.com.

«Forever Young con el Dr. Pablo Prichard» es organizada por Danielle Robb de Discovery Channel

«Un lugar al sol». La serie semanal de 30 minutos presenta al cirujano certificado por la junta Dr. Pablo Prichard como su experto médico y explorará temas relacionados con la salud, el bienestar y la longevidad a través de elecciones positivas tomadas durante la adolescencia y la edad adulta temprana.

«La longevidad comienza joven», dijo el Dr. Prichard en un comunicado de prensa. «Esta serie mostrará cómo los adolescentes, los padres y los miembros de la familia pueden sentar las bases para una vida vibrante y saludable desde los primeros años».

«Los temas de salud y bienestar son cada vez más importantes para nuestra audiencia», dijo Bryan Curber, vicepresidente ejecutivo de HMPG y gerente general, educación/información. «‘Forever Young con el Dr. Pablo Prichard’ es un ajuste ideal para nuestro bloque de programación educativo/informativo en NBC».

Cada episodio de «Forever Young With Dr. Pablo Prichard» contará con apariciones de invitados de médicos y expertos en materias, y dirá narraciones personales y ideas de expertos para optimizar los pilares clave de la longevidad y capacitar a los espectadores con estrategias prácticas basadas en la ciencia para lograr una salud óptima y su bienestar.

La cartera de programas actual de HMPG comprende más de 30 series originales, junto con una biblioteca de series de más de 6,000 episodios y contenido que se puede encontrar en 100 países.