Forestra 2025 sirve al espectáculo de orquesta más grande en el medio del bosque, presentan 50 jugadores de orquesta impresionantes miles de espectadores

VIVA – Forestra 2025 nuevamente se mantuvo (30/8) en Orchid Forest Cikole, Lembang -Bandung, presentando 50 jugadores orquesta Junto con las filas de músicos de Cross -Genre frente a más de 6,000 espectadores. Más que solo un espectáculo músicaForestra aparece como un foro para las salas de discusión de colaboración, música y ambiental, así como una celebración de las contribuciones de sostenibilidad.

Presentado por ABM, Forestra es consistente como una agenda anual con un enfoque artístico distintivo, lo que lo convierte en uno de los espectáculos especiales en Indonesia que siempre se espera. Este año, se probó nuevamente cuando se llovió, miles de espectadores sobrevivieron hasta el final del evento para ver el programa. Barry Akbar, CEO de ABM, enfatizó: «Como diseñador de este espectáculo, un año completo pensamos en cada detalle para que los conocedores de Forestra puedan obtener las mejores golosinas, desde la selección de músicos, arreglos de orquesta, hasta el diseño del escenario para que todos sean armoniosos. Van a mano».

Colaboración de la orquesta de cruzado en el medio Bosque

A través de los resultados de la curación directa de Erwin Ghawa como director musical, Forestra 2025 reunió a la orquesta con músicos de cruzado como Reza Artamevia, el sigit, el rey Kirik y Sheila Dara, incluida la aparición inaugural de la colaboración Bernadya × Sal Priaadi y la voz de Bacepot con Eneken Tikoro.

«Estoy orgulloso de ser parte de este gran espectáculo, que nació y se celebró en Indonesia. Estar en la magnífica etapa de los liderazgo de Forestra 50 jugadores de orquesta es una experiencia extraordinaria, incluso para mí que ha trabajado durante décadas como músicos», dijo Erwin Ghawa «en el medio del bosque, ambos connocinamos la belleza natural de Indonesia que combinada con el trabajo de los indoneses en un estilo especial de un tipo especial, y también podemos celebrar la belleza natural de Indonesia que combinada con el trabajo de los indonesios en una manera especial. Forestra 2025 «.

Cada año, Forestra siempre presenta una sorpresa especial, donde este año Sheila Dara aparece como una intérprete adicional que da un nuevo color en la etapa del bosque. Apareciendo en colaboración con el coro no acompañado de la orquesta dirigida por Erwin Ghawa, Sheila dijo: «Ser capaz de actuar y directamente en el escenario de Forestra es una experiencia que nunca antes había imaginado. En el medio del bosque con miles de espectadores, no pensé que Indonesia tuviera un espectáculo tan grande y tan hermoso como Forestra 2025.

Compromiso de Forestra para apoyar la sostenibilidad del bosque a la costa

Forestra no solo celebra la música, sino que también presenta una contribución real a la sostenibilidad. Desde el comienzo de la implementación, Forestra se ha comprometido con el principio de corte de árboles cero donde la etapa de Forestra, que es el trabajo de Jay Subyakto como director creativo, se construyó sin cortar un solo árbol. Junto con Greenpeace Indonesia, el compromiso de sostenibilidad de Forestra de este año se realizó nuevamente en forma de una contribución real a la comunidad, donde se asignaron algunos de los ingresos de la venta de entradas para la construcción de paneles solares en las islas Pari, mil islas. Este esfuerzo para apoyar a los residentes que están a la vanguardia del impacto de la crisis climática mientras se expande el acceso a la energía limpia para la comunidad costera.

En el área del lugar de Forestra 2025, la audiencia también fue invitada a participar a través de una variedad de instalaciones y actividades ecológicas con Greenpeace Indonesia. Los conocedores presentes pueden cargar teléfonos celulares en la estación de energía solar para explorar productos ecológicos que son ecológicos. Los visitantes también están invitados a disfrutar del show experimental sónico de la bioplanta de Bottlessmoker con Greenpeace Indonesia que procesa las señales biológicas de las plantas en composiciones sonoras.

Área de Gema: discusión creativa y sala experimental

Además del espectáculo principal, Forestra 2025 también introdujo una nueva activación en el área de Gema, un espacio interactivo donde la audiencia podría estar involucrada con varias perspectivas sobre la música al medio ambiente. Esta activación está diseñada para enriquecer la experiencia de los conocedores de la sinfonía antes de que comience la actuación principal en el área de la sinfonía, presentando varios programas que van desde el aire fuera del aire, a saber, las sesiones musicales con Vincent Rompies y Soleh Solihun con Jay Subyakto, discusión sobre la etapa de música independiente con Kiki Ucup (Pestapora), Iit Boit (Microgram).

Kiki Ucup, director del festival de Pestapora, quien se convirtió en uno de los oradores, dijo: «La presencia de varias discusiones en Forestra se convierte en un espacio muy significativo, donde los jugadores de música pueden compartir sus puntos de vista y experiencias más cercanas a los conocedores de Forestra 2025. Aquí aquí podemos ver que la música no solo vive en el viaje, sino también en las conversaciones que construyen la comprensión y la colaboración. Conociendo el proceso creativo de la creación, sino que también solo podemos vivir en el viaje.

Al presentar actuaciones musicales de la orquesta en el medio del bosque, así como las acciones concretas para la sostenibilidad, Forestra es una celebración que une música, arte, naturaleza y humanos en armonía. Miles de conocedores de Forestra 2025 que asistieron no solo disfrutaron de la actuación musical de la orquesta más grande en Indonesia en el medio del bosque, sino que también se convirtieron en parte de una narración compartida que la música puede vivir en armonía con el medio ambiente.

