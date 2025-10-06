Ford Sales Translucent 545 mil unidades en el tercer trimestre de 2025, estrategias inteligentes para que los compradores se llenen

Yakarta, Viva – Compañía automotriz de los Estados Unidos (EE. UU.), Vado Motor, informa el aumento venta durante siete meses consecutivos. En el tercer trimestre de 2025, la compañía informó un aumento en las ventas de 8.2 por ciento año tras año (interanual) dirigido por la unidad camión y vehículos eléctricos.

Ford reportó ventas totales de 545,522 unidades. Las ventas de camionetas vendieron hasta 313,654 o más de 7.4 por ciento, lo que incluía autos Maverick y Van Van.

Mientras tanto, se imprime la venta de unidades de vehículos eléctricos registro El más alto fue de 30,612 unidades o se disparó 30.2 por ciento. El modelo Mach-E vendió 20,177 unidades o un aumento del 50.7 por ciento y el F-150 Lightning vendió 10,005 unidades, un aumento de casi un 40 por ciento.

La recolección de producción de Ford también se convirtió en la mejor camioneta de Venta de Venta Rivian Rivian y Cybertruck Tesla Production. El moncerador de ventas ha alentado las acciones de Ford a aumentar en casi un 2 por ciento.

Ford Mustang en Giias 2025

La popularidad de los vehículos híbridos de Ford continúa fomentando las ventas de la compañía. Las ventas de Ford Hybrid alcanzaron un récord en el tercer cuarto con 55,177 unidades seguidas de una camioneta híbrida Maverick y F-150 de tamaño completo.

Las ventas de Ford SUV también registraron un aumento del 12.2 por ciento o casi 199 mil unidades. Las ventas de expedición aumentaron un 47 por ciento, Bronco aumentó un 41 por ciento, el Explorer aumentó un 33 por ciento, mientras que las ventas de Broco Sport y Escape disminuyeron en más del 10 por ciento.

«Vemos un fuerte rendimiento sobre la gasolina, el híbrido y el motor eléctrico, así como el desarrollo de nuestras soluciones de software pagadas, todas las cuales están integradas en vehículos como Expedition, Explorer y F-150», dijo el presidente de Ford, Andrew Frick, citado de Yahoo Finance el lunes 6 de octubre de 2025.

El elegante desempeño de Ford en el tercer trimestre de 2025 fue apoyado por ventas sólidas en julio y agosto de este año. Uno de los factores impulsores es un gran interés en Auto eléctrico (EV).

https://www.youtube.com/watch?v=e6nteh9mabw

El crédito fiscal del gobierno de los Estados Unidos para la compra de EV, que pronto terminará se convierte en un estímulo. Las personas se apresuran a comprar antes de la fecha límite para el martes para que aún puedan obtener los descuentos fiscales.

Aunque la compañía aún enfrenta altos desafíos de tarifas de importación y al aumento de las tasas de interés de los préstamos, Ford depende menos de la producción en el extranjero para que el impacto de la tarifa sea menor. Ford también ofrece un tenor de préstamos para automóviles más largos, que es 72 y 84 meses para que las cuotas mensuales de los compradores permanezcan ligeros.