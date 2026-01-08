Ford Bekasi está oficialmente aquí, ¿qué servicios hay?

Bekasi, VIVA – No Vado poco a poco está regresando al mercado automotriz de Indonesia. Bajo la dirección de Ford RMA Indonesia, esta marca procedente de Estados Unidos está enfocada en reconstruir la confianza del consumidor a través de productos que satisfagan las necesidades del mercado y un servicio postventa más fácil de alcanzar.

A medida que aumenta el interés público por los automóviles Ford, también surgen preguntas sobre el servicio. Para los usuarios potenciales en zonas de amortiguamiento de Yakarta como Bekasi, asegurarse de la ubicación de un taller de reparación oficial es un factor importante antes de decidirse a comprar un vehículo.

Respondiendo a esta necesidad, Ford RMA Indonesia junto con PT Elite Auto Sukses presentan las instalaciones de servicio de Ford Bekasi. Este concesionario ofrece el concepto de servicio 2S, es decir, servicio y repuestos, específicamente para propietarios de vehículos Ford.

Se espera que la presencia de Ford Bekasi facilite el mantenimiento de los vehículos a los consumidores que han tenido que viajar distancias más largas. Este paso también forma parte del fortalecimiento de la red posventa de Ford en Indonesia.

El director regional de RMA Indonesia, Roelof Lamberts, dijo que Bekasi tiene un papel importante en las actividades económicas de Jabodetabek. «Como principal ciudad amortiguadora de DKI Yakarta, Bekasi tiene un papel estratégico en el apoyo a las actividades económicas y logísticas en la zona de Jabodetabek», dijo.

Según Roelof, la alta movilidad en la zona impulsa la necesidad de vehículos duraderos y servicios de mantenimiento de fácil acceso. Para él, un factor importante para la comodidad de los propietarios de vehículos es la existencia de un taller de reparación oficial.

Apertura del servicio y repuestos Ford en Bekasi

Ford Bekasi está ubicado en Jalan Jenderal Sudirman, Kayuringin Jaya, South Bekasi. La ubicación se encuentra en un área estratégica, por lo que los consumidores de varias áreas de la ciudad de Bekasi pueden llegar fácilmente a ella.

Este concesionario brinda servicio de acuerdo con los estándares globales de Ford. Técnicos certificados, equipos modernos y el uso de repuestos originales son parte de los servicios ofrecidos.

La directora de PT Elite Auto Sukses, María Cristina, enfatizó que la presencia de Ford Bekasi tiene como objetivo brindar una sensación de seguridad a los clientes. «Queremos asegurarnos de que cada cliente tenga fácil acceso al servicio, mano de obra de calidad que cumpla con los estándares globales de Ford y disponibilidad garantizada de repuestos originales», dijo, citado. VIVA Automotriz Jueves 8 de enero de 2026.