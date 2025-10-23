‘Forastera’ ganadora del TIFF adquirida para EE. UU., España, Suecia y Japón

Recién ganadora del Premio Fipresci para Cineastas Emergentes en Toronto, “” de Lucía Aleñar IglesiasExtraño” ha sido adquirido para su distribución en EE. UU. por Película de saltamontes. La película también ha sido adquirida para su estreno en muchos otros territorios, incluido España por la distribuidora madrileña Atalante, Suecia por Folkets Bio y Japón por Starcat. “Forastera” continuará su festival durante el resto del año, incluido el Festival Black Nights de Tallin y un espacio de competencia en el Festival de Cine de Estocolmo, con su estreno en cines programado para 2026.

El drama explora un tema delicado: cómo la adolescente Cata asume silenciosamente el papel de matriarca de la familia tras la inesperada muerte de su abuela durante unas soleadas vacaciones de verano en Mallorca. Jugando hábilmente con el tabú, el debut de Iglesias demuestra una mirada perspicaz y cautivadora a los rincones más oscuros del dolor a través de la lente familiar de una narrativa sobre la mayoría de edad.

Ryan Krivoshey, de Grasshopper Film, dijo que está «encantado» de llevar la película al público estadounidense. «Lucía Aleñar Iglesias ha creado un debut luminoso y profundamente sentido: una película que explora la adolescencia, la pérdida y las misteriosas formas en que permanecemos conectados a través del tiempo, los continentes y los mundos. Contada con sorprendente precisión visual y gracia emocional, presagia la llegada de una nueva voz extraordinaria al cine contemporáneo, y es exactamente el tipo de trabajo audaz y visionario que estamos orgullosos de defender».

Virginie Devesa, del agente de ventas Alpha Violet, añadió que es una “gran alegría” comenzar su relación con Grasshopper Films con el debut de Iglesias. “Siempre he admirado la línea editorial de Grasshopper Film y estoy muy orgulloso de formar parte de ella, gracias a ‘Forastera’”.

«Estamos realmente contentos de lanzar Forastera en España», dijo Ramiro Ledo de Atalante. «El debut de Lucía Aleñar posee una rara precisión emocional: explora dinámicas personales con una sensibilidad y madurez que son notables para una primera película. El personaje de Catalina está excepcionalmente bien dibujado, y los elementos sutiles y fantásticos (llamadas telefónicas no contestadas, una sensación de presencia invisible, impulsos intuitivos) le dan a la película una identidad poética distintiva. Una de sus cualidades más sorprendentes es la forma en que cambia. desde la perspectiva de un niño o adolescente a la de un adulto, sin ningún tono condescendiente. Puedes sentir que la narrativa se profundiza a medida que se desarrolla la película. Es un debut de carisma y percepción emocional poco común”.

hablando con Variedad Tras la adquisición, el cineasta español radicado en Los Ángeles dijo que la película surgió de una fascinación por “las formas espeluznantes en las que mantenemos a nuestros seres queridos cerca por más tiempo”. «Específicamente, cómo proyectamos a nuestros seres queridos en otras personas, lugares u objetos. También estaba esa ilusión óptica, un dibujo de una mujer joven y una anciana, según se mire, que me gustó especialmente».

Sobre el equilibrio tonal de la película, la directora dijo que a ella personalmente le gustan las películas que «no alimentan a la audiencia con información, sino que crean un espacio para la interpretación y una conversación en torno a la historia». «Estos personajes no son simplemente buenos o malos», añadió. «Existen en las mismas áreas grises que nosotros. Una vez que me di cuenta de eso, se trataba de presentar las escenas como preguntas y permitir que la audiencia dialogara con ellas».

“Me interesaba el duelo dentro de un contexto familiar porque encuentro que hay mucha tensión y tabúes en torno al tema”, añadió Iglesias sobre la particular mirada de su película a la pérdida. «No hay una única forma de sentir ni un camino claro a seguir, por lo que esto crea una gran disonancia entre los miembros de la familia que están de duelo juntos. Además, quería presentar un lado del duelo que fuera más divertido, a veces luminoso, y que ofreciera la posibilidad de crecimiento personal».

En cuanto a que la película sea elegida para su distribución, la directora dijo que está “agradecida” y considera un “gran privilegio” compartir su primer largometraje con el mundo, “dado que estamos en un momento sin precedentes para el cine independiente en general”. “Viajar con la película y celebrar con nuestro equipo ha sido un gran placer”, añadió sobre su viaje con “Forastera”. «Es hermoso ver cómo la película se adapta a diferentes audiencias, qué preguntas surgen, cómo se conectan con la historia».

“Forastera” fue producida por Ariadna Dot de Vilaüt Films, y Marta Cruañas de Presenta, Tono Folguera de Lastor Media, Bàrbara Ferrer y Cesc Mulet de La Perifèrica Produccions, de España; Olivier Guerpillon y Marta Reguera de Fox In The Snow de Suecia; y Giovanni Pompili de Kino Produzioni de Italia. Alpha Violet se encarga de las ventas.