For Revenge gana dos nominaciones a los IMA 2025, ¿estás listo para una gran sorpresa de fin de año?

Jacarta – Este año, los Indonesian Music Awards (IMA) presentan 14 categorías de premios. Entre los nominados, Por venganza fue incluido en las categorías Dúo/Grupo/Banda del Año y Canción Alternativa del Año con la canción Penyangkalan, un sencillo que recibió una fuerte respuesta durante todo el año y que a menudo es discutido por los fanáticos de la música alternativa.

Los logros de Revenge no se detienen en IMA. La canción Pengangkalan también los trajo de regreso para animar el escenario de los Premios Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2025, a través de la categoría Mejor Artista de Rock Solista/Grupo/Colaboración. Este doble logro confirma que su trabajo en 2025 recibió un amplio reconocimiento por parte de la industria. Desplázate para conocer la información completa, ¡vamos!

El vocalista de For Revenge, Boniex, no ocultó su emoción y orgullo al enterarse de la noticia.

«Por supuesto, nos alegramos mucho cuando escuchamos esta noticia. Sinceramente, no esperábamos nada desde el principio, pero sentimos como si recibiéramos un pequeño reconocimiento del largo camino recorrido. La negación nació del dolor y de la búsqueda, por lo que cuando había personas que escuchaban y se sentían relacionadas, eso era más que suficiente para nosotros», dijo Boniex en su declaración, citada el martes 18 de noviembre de 2025.

«Pero cuando este trabajo también fue apreciado en un escenario tan grande como los premios AMI, nos sentimos realmente agradecidos. Además, ver a todos los nominados fue realmente genial», continuó Boniex.

En medio de la euforia por la nominación, surgieron otras noticias no menos interesantes. Se dice que For Revenge está preparando una gran sorpresa antes del nuevo año. Los crecientes rumores apuntan al lanzamiento de un nuevo álbum, que se dice que será una fase importante en su viaje creativo.

Se prevé que este álbum presente colores frescos al tiempo que fortalece la existencia de For Revenge en la escena musical de Indonesia, especialmente en medio del creciente crecimiento de su base de oyentes.

Si estos rumores son ciertos, el final de 2025 será un gran momento para For Revenge y sus fieles seguidores. La banda parece lista para cerrar el año con una explosión que solidifica aún más su posición como una de las principales fuerzas de la música rock indonesia.