For Good’ suma 93 millones de dólares

Hollywood está dando gracias por “Zootopía 2» y «Malvado: para siempre”, dos ofertas de Acción de Gracias que mantuvieron los cines llenos durante el fin de semana festivo.

La secuela animada de Disney, “Zootopia 2”, se impuso en la taquilla nacional con la impresionante cifra de 156 millones de dólares en 4.000 salas desde el miércoles, incluidos 96,8 millones de dólares durante el fin de semana tradicional. Esas ventas de entradas se ubican como el segundo mejor estreno de Acción de Gracias de todos los tiempos, detrás de otra secuela de Disney, “Moana 2” de 2024, que recaudó 225 millones de dólares durante los cinco días y más. otro La secuela de Disney, “Frozen II” de 2019, que generó 125 millones de dólares en cinco días. Ambas películas, así como la original “Zootopia”, terminaron superando los mil millones de dólares a nivel mundial. La película original «Zootopia» se estrenó en marzo de 2016 con 75 millones de dólares y se convirtió en un gran éxito con 341 millones de dólares a nivel nacional y 1.020 millones de dólares en todo el mundo.

“Zootopia 2” fue una fuerza aún mayor en la taquilla internacional con 400 millones de dólares, incluyendo un récord de 272 millones de dólares en China. En total, el segundo “Zootopia” recaudó la friolera de 556 millones de dólares a nivel mundial, lo que lo sitúa como el cuarto lanzamiento más grande de la historia.

«La increíble respuesta a ‘Zootopia 2’ refleja tanto su atractivo mundial como el notable trabajo de nuestros realizadores y elenco», dice el copresidente de Disney Entertainment, Alan Bergman. «Es un momento de orgullo para Disney Animation y para todos nosotros en Disney, sin mencionar una excelente manera de comenzar la temporada navideña».

“Zootopia 2” no fue la única película de gran presupuesto que saciaba al público en torno al Día de Turquía. “Wicked For Good” de Universal deslumbró con 93 millones de dólares en su segundo fin de semana de estreno. Aunque la segunda mitad de “Wicked” fue más grande en su debut, la continuación no aguanta como así como la primera película. En comparación, “Wicked” del año pasado ganó 118 millones de dólares durante los cinco días festivos después de debutar con 112,5 millones de dólares durante el mismo fin de semana previo al Día de Acción de Gracias. Sin embargo, “Wicked: For Good” sigue siendo un gigante con 270,4 millones de dólares a nivel nacional y 393,3 millones de dólares a nivel mundial después de 10 días en los cines.

A pesar de una buena participación con 293 millones de dólares en todas las películas, la programación del Día de Acción de Gracias de este año no se acercó al récord establecido en 2024 con 422 millones de dólares en total, liderada por “Moana 2”, “Wicked” y “Gladiator II”. Este fue el cuarto Día de Acción de Gracias más grande de todos los tiempos detrás de los 315 millones de dólares de 2018. “Ralph rompe Internet”, “Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald” y “Creed II” y la recompensa de 294,2 millones de dólares de 2014 impulsada por “Los juegos del hambre: En llamas”.

«Zootopia 2», una comedia de policías amigos sobre animales antropomórficos, se está beneficiando de varios factores, incluidas excelentes críticas y el boca a boca (un 91% en Rotten Tomatoes y una calificación «A» en las encuestas a boca de urna de CinemaScore), así como una demanda reprimida de entretenimiento familiar (ya que no ha habido ninguna película animada centrada en los niños desde «The Bad Guys 2» en agosto). La propiedad es especialmente popular en China, donde recientemente se inauguró un Zootopia Land en el Shanghai. Parque temático Disneylandia. Dirigida por Jared Bush y Byron Howard, “Zootopia 2” sigue a un oficial de policía conejo (Ginnifer Goodwin) y un zorro estafador (Jason Bateman) mientras se reúnen para perseguir a un nuevo y misterioso residente reptil (Ke Huy Quan).

«China ha sido un problema para las películas estadounidenses durante los últimos cinco años; muy poco ha funcionado allí, pero el estreno está batiendo récords», dice el analista David A. Gross de Franchise Entertainment Research. “La película va camino de recaudar más dinero en China que en Estados Unidos”

Dos películas independientes, el drama shakesperiano de Chloe Zhao “Hamnet” y la comedia sobre la vida después de la muerte de A24 “Eternity”, se estrenaron en muchas menos pantallas que “Zootopia 2”.

En el puesto número 6, “Eternity” se estrenó con 3,1 millones de dólares en 1.348 salas de cine durante el fin de semana tradicional y 5,2 millones de dólares desde el miércoles. La película, protagonizada por Elizabeth Olsen como una mujer que debe elegir entre dos hombres (Miles Teller y Callum Turner) con quienes pasar la otra vida, se expandirá a los cines de todo el país el próximo fin de semana.

«Hamnet», una tragedia sobre la muerte del hijo de William Shakespeare, se ubicó entre los 10 primeros con 880.000 dólares en sólo 119 salas durante el fin de semana y 1,35 millones de dólares durante sus primeros cinco días de estreno. Se espera que la película, protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal, sea una de las principales candidatas al Oscar. Focus Features lanzará lentamente la película durante las próximas semanas para generar impulso.

Por otra parte, “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” de Netflix ganó aproximadamente 4 millones de dólares en 600 salas desde el miércoles. El misterio del asesinato, dirigido por Rian Johnson y protagonizado por Daniel Craig como el detective sureño Benoit Blanc, no se proyecta en las tres cadenas de cines más grandes del país, AMC, Cinemark o Regal. Netflix, que no reporta ingresos brutos, estrenará la tercera entrega de “Knives Out” en el servicio de streaming en diciembre.

«A Netflix no le interesa la taquilla», dice Gross. «Este lanzamiento está hecho para los realizadores que quieren ver su película en la pantalla grande».