For Good’ revela versiones Lego de Elphaba y Glinda

¡Dulce Shiz! Glinda y Elphaba están recibiendo el tratamiento «brickified», cortesía de un nuevo artículo de Lego.

Faltando menos de un mes para “Malvado: For Good” se estrena en cines el 21 de noviembre, Lego ha lanzado una versión jugada por obra de un largometraje detrás de escena titulado “En el set de Wicked: For Good (Official LEGO Brickified)” con Cynthia Erivo como Elphaba y Ariana Grande como Glinda, pero esta vez, ellas, junto con el mundo de Oz, se han transformado en ladrillos de Lego.

“Wicked: For Good” se basa en el segundo acto del musical, que sigue a Elphaba y Glinda mientras su amistad se pone a prueba y cómo sus acciones cambian sus vidas y la de Oz para siempre.

Al igual que con el tráiler de acción real, el público puede vislumbrar a Dorothy, el Hombre de Hojalata, el Espantapájaros y el León Cobarde, quienes serán expresado por Colman Domingo.

“’Wicked: For Good’ se hace más grande y trata mucho más sobre las consecuencias de las decisiones difíciles que tomas”, dice en el video una versión Lego del director Jon M. Chu.

La versión Lego de Ervio también se ve en los bosques de Oz cantando un fragmento de “No Good Deed”. La actriz bromea: “El viaje que emprenden en la segunda película es escalofriante”.

Mientras tanto, Lego Grande también habla sobre cómo le va a “For Good” al probar a los dos personajes. Ella dice: «Realmente podemos ver hasta dónde podemos llevar esta amistad y cuántas pruebas puede soportar esta relación».

El largometraje destaca cómo Lego recreó el mundo de la película, incluidos escenarios como el camino de ladrillos amarillos, la Ciudad Esmeralda y el apartamento de Glinda.

Chu promete que la secuela será más grande que la primera. Él dice: «Tenemos más acción, más vuelos, más revelaciones, más drama».

Mire el reportaje de Lego a continuación.