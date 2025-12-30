For Good’ obtiene lanzamiento digital, establece lanzamiento en Blu-ray y 4k

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

“Malvado: para siempre» está volando a la transmisión. La exitosa secuela musical, que recaudó más de $ 200 millones en la taquilla mundial, ahora está disponible para alquilar/comprar en VOD.

A partir de hoy, la película está disponible en las principales plataformas digitales, incluidas Vídeo principal, AppleTV y Vudu, marcando el último paso en la estrategia de Universal Pictures de extender la vida de sus títulos teatrales más importantes a través de ventanas premium de entretenimiento en el hogar. Universal también anunció que llegará en Blu-ray, DVD y 4K el 20 de enero y llegará el Pavo real (donde vive la primera película) en los próximos meses.

Dirigida por Jon M. Chu, “Wicked: For Good” continúa después de los acontecimientos de la primera entrega del año pasado, empujando la historia más profundamente hacia las fallas morales y políticas de Oz. La secuela sigue a Elphaba (Cynthia Erivo) después de que fue declarada Bruja Malvada y obligada a esconderse. Mientras trabaja encubiertamente para exponer las mentiras del Mago y la opresión de los animales en Oz, Glinda (Ariana Grande) asciende como la célebre «Bruja Buena» del régimen y el Mago y Madame Morrible intensifican su búsqueda de Elphaba.

“Oz nunca se ha sentido más grande y poderoso que en ‘Wicked: For Good’. Variedad crítico de cine Peter Debruge escribió en su reseñay agregó que “los decorados de estilo art nouveau y los trajes ornamentados son nada menos que asombrosos”.

La película no recibió una nominación al Globo de Oro este año a Mejor Película, pero recibió cinco nominaciones, incluidas dos canciones originales (“No Place Like Home” y “The Girl in the Bubble”) de Cynthia Erivo.

Alquila/compra “Wicked: For Good” en formato digital aquíy transmitir “Wicked” en Pavo real aquí.