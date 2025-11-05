For Good’ lidera la música de Hollywood en nominaciones a los medios

“Malvado: para siempre”lideró el Premios de música en los medios de Hollywood con seis nominaciones.
“Sinners” obtuvo cinco nominaciones, seguida de “F1” y “The Ballad of Wallis Island”, que recibieron cuatro nominaciones cada una.
Los premios Hollywood Music in Media Awards reconocen partituras y canciones de cine, televisión y videojuegos, honrando a compositores, compositores y supervisores musicales por su trabajo en los estrenos teatrales de este año. La ceremonia se llevará a cabo el 19 de noviembre en The Avalon en Hollywood, CA.
Los nominados a canciones incluyen a Ludwig Göransson, Miles Caton, Alice Smith, Raphael Saadiq, Miley Cyrus, Mark Ronson, Andrew Wyatt, Diane Warren, Ed Sheeran, Blake Slatkin, Shakira, Huntr/X, Sara Bareilles, Brandi Carlile, Don Toliver, Doja Cat, Ryan Tedder, Grant Boutin, Aiyana-Lee, Billy Idol, J. Ralph, Sam Ryder, Karol G. John Mayer y más.
Los nominados a los premios por interpretación en pantalla son EJAE, Rei Ami y Audrey Nuna por “Kpop Demon Hunters”, Aiyana-Lee por “Highest 2 Lowest”, Bono por “Bono: Stories of Surrender”, Miles Caton por “Sinners” y Tom Basden y Carey Mulligan por “The Ballad of Wallis Island”.
Lea la lista completa de los nominados de 2025 a continuación.
CANCIÓN – LARGOMETRAJE
“Dream As One” de “Avatar: Fire and Ash” – Escrito por Miley Cyrus, Mark Ronson, Simon Franglen y Andrew Wyatt, interpretado por Miley Cyrus
“Drive” de “F1” – Escrita por Ed Sheeran, Blake Slatkin y John Mayer, interpretada por Sheeran.
“Lose My Mind” de “F1” – Escrito por Don Toliver, Doja Cat, Hans Zimmer, Ryan Tedder y Grant Boutin, interpretado por Don Toliver y Doja Cat
“La última vez (I Seen The Sun)” de “Sinners” – Escrito por Alice Smith, Miles Caton y Ludwig Göransson. interpretado por Miles Caton y Alice Smith
“I Lied To You” de “Sinners” – Escrita por Raphael Saadiq y Ludwig Göransson, interpretada por Miles Caton
“No Place Like Home” de “Wicked: For Good” – Escrito por Stephen Schwartz, interpretado por Cynthia Erivo
“La chica de la burbuja” de “Wicked: For Good” – Escrita por Stephen Schwartz, interpretada por Ariana Grande
CANCIÓN – PELÍCULA ANIMADA
“Best Time Ever” de “Snoopy Presents: A Summer Musical” – Escrito por Alan Zachary, Michael Weiner y Jeff Morrow, interpretado por el elenco
“Golden” de “Kpop Demon Hunters” – Escrito por EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Park Hong, interpretado por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami
“Goodlife” de “The Bad Guys 2” – Escrito por Daniel Pemberton, Gary Go y Sanele David Sydow, interpretado por Rag’n’Bone Man y WizTheMc.
“Kaleidoscope” de “Gabby’s Dollhouse: The Movie” – Escrito por Joseph Chase Atkins, interpretado por Tehillah Alphonso y elenco
“Open the Door” de “The Twits” – Escrita e interpretada por David Byrne y Hayley Williams
“Zoo” de “Zootopia 2” – Escrito por Ed Sheeran, Blake Slatkin y Shakira, interpretado por Shakira
CANCIÓN – PELÍCULA DOCUMENTAL
“Dear Me” de “Diane Warren: Relentless” – Interpretada por Kesha y Diane Warren
“Dying To Live” de “Billy Idol debería estar muerto” – Escrito por Billy Idol, J. Ralph, Steve Stevens, Tommy English y Joe Janiak, interpretado por Billy Idol y J. Ralph.
“Have You Seen My Light” de “8 de octubre” – Escrito y producido por Autumn Rowe y Kizzo.
“Milagros” de “Karol G: El Mañana Era Hermoso” – Escrita por Carolina Giraldo Navarro, Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz y Lenin Yorney Palacios, interpretada por Karol G.
“Sal, luego, amargo, luego dulce” de “Come See Me In The Good Light” – Escrito por Sara Bareilles, Andrea Gibson y Brandi Carlile, interpretado por Sara Bareilles y Brandi Carlile.
CANCIÓN – PELÍCULA INDEPENDIENTE
“Highest 2 Lowest” de “Highest 2 Lowest” – Escrito por Aiyanna-Lee Anderson y Nicole Daciana Anderson, interpretado por Aiyanna-Lee
“Learn to Let Go” de “Everything To Me” – Escrito por Stephanie Economou, Maggie McClure, Chloé Caroline Fellows y Jon Monroe, interpretado por Maggie McClure, Chloé Caroline y Stephanie Economou
“My San Francisco” de “Plainclothes” – Escrita e interpretada por Emily Wells
“Time Is All We Have” de “Momo” – Escrito por Fil Eisler y Sam Ryder, interpretado por Sam Ryder
“We Believe In Hope” de “Rule Breakers” – Escrito por Jeff Beal, Joan Beal y Aryana Sayeed, interpretado por Aryana Sayeed y The Brooklyn Youth Chorus
CANCIÓN – PRESENTACIÓN EN PANTALLA (PELÍCULA)
Aiyanna-Lee – “Más alto 2 más bajo” de “Más alto 2 más bajo”
Bono – “Domingo Sangriento” de “Bono: Historias de Rendición”
Miles Caton – “Te mentí” de “Sinners”
Tom Basden y Carey Mulligan – “Nuestro amor” de “La balada de la isla Wallis”
PUNTUACIÓN – PELÍCULA DE SCIFI/FANTASÍA
Alexandre Desplat – “Renacimiento del mundo jurásico”
Phil Eisler – “Momo”
Gordy Haab – “Creación de los dioses II: Fuerza demoníaca”
Laura Karpman – “Capitán América: Un mundo feliz”
Michael Giacchino – “Los cuatro fantásticos: primeros pasos”
Clavos de nueve pulgadas – “Tron Ares”
Simon Franglen – “Avatar: Fuego y Ceniza”
Son Lux – “Rayos*”
PUNTUACIÓN – PELÍCULA DE TERROR/ SUSPENSO
Atticus Derrickson – “Teléfono negro 2”
Benjamin Wallfisch – “El hombre lobo”
Cornel Wilczek – “Tráela de vuelta”
Iglesia Holly Amber – “El Otro”
Jay Wadley – “Ojos de corazón”
Michael Yezerski – “Animales peligrosos”
PUNTUACIÓN – LARGOMETRAJE
Alexandre Desplat – “Frankenstein”
Daniel Lopatin – “Marty Supremo”
Hans Zimmer – “F1”
Jerskin Fendrix – “Bugonia”
John Powell – “Malvados: para siempre”
Ludwig Göransson – “Pecadores”
Max Richter – “Hamnet”
Pancho Burgos-Goizueta – «El niño inquebrantable»
Volker Bertelmann – “Una casa de dinamita”
PUNTUACIÓN – PELÍCULA ANIMADA
Arnaud Tolón – “Arco”
Daniel Pemberton – “Los chicos malos 2”
Nick Urata – “Cabeza de puntada”
Stephanie Economou – “La casa de muñecas de Gabby: La película”
Tom Howe – “El hombre perro”
PUNTUACIÓN – DOCUMENTAL
Allyson Newman – “Arrestar a la partera”
Anne Nikitin – “Pangolin – El viaje de Kulu”
Christian Lundberg – “Por qué soñamos”
Lolita Ritmanis – “Un milagro americano”
Paul Leonard-Morgan – “La última inmersión”
Tyler Strickland – “John Candy: Me gusto”
PUNTUACIÓN – PELÍCULA INDEPENDIENTE
Aaron Zigman – “Verdad y traición”
Adem Ilhan – “La balada de la isla Wallis”
Jeff Beal – “Rompedores de reglas”
Jónsi y Alex Somers – “Familia de alquiler”
Lucrecia Dalt – “Trampa para conejos”
Steve Gernes – “Bolsa de papel mojada”
PUNTUACIÓN – PELÍCULA INDEPENDIENTE (IDIOMA EXTRANJERO)
Emiliano Mazzenga – “Catán”
Fabrizio Mancinelli – “Fuera del nido”
Karl Sölve Steven y Rob Thorne – “Mārama”
Mina Samy – “Feliz cumpleaños”
Toni M. Mir – “Soñando con leones”
PELÍCULA DE TEMÁTICA MUSICAL, BIÓPICA O MUSICAL
“Song Sung Blue” – Craig Brewer (director)
“Springsteen: Líbrame de la nada” – Scott Cooper (director)
“La balada de la isla Wallis” – James Griffiths (director)
“Wicked: For Good” – Jon M. Chu (director)
“Zombies 4: El amanecer de los vampiros” – Paul Hoen (director)
DOCUMENTAL DE MÚSICA – PROGRAMA ESPECIAL
«Billy Idol debería estar muerto» – Jonas Åkerlund (director)
“Bono: Historias de rendición” – Andrew Dominik (director)
“Diane Warren: Implacable” – Bess Kargman (directora)
“Nací de esta manera” – Daniel Junge y Sam Pollard (directores)
“Nunca termina, Jeff Buckley” – Amy Berg (directora)
“Selena y los dinosaurios” – Isabel Castro (directora)
SUPERVISIÓN MÚSICA – PELÍCULA
Ashley Neumeister – “Rut y Booz”
Dominick Enmienda – “Wicked: For Good”
Gary Welch – “La balada de la isla Wallis”
Jemma Burns – “Christy”
Mike Turner y Jonathan Lane – “Invierno, primavera, verano u otoño”
Nick Angel – “Bridget Jones: Loca por el chico”