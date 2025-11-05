For Good’ lidera la música de Hollywood en nominaciones a los medios


Malvado: para siempre”lideró el Premios de música en los medios de Hollywood con seis nominaciones.

“Sinners” obtuvo cinco nominaciones, seguida de “F1” y “The Ballad of Wallis Island”, que recibieron cuatro nominaciones cada una.

Los premios Hollywood Music in Media Awards reconocen partituras y canciones de cine, televisión y videojuegos, honrando a compositores, compositores y supervisores musicales por su trabajo en los estrenos teatrales de este año. La ceremonia se llevará a cabo el 19 de noviembre en The Avalon en Hollywood, CA.

Los nominados a canciones incluyen a Ludwig Göransson, Miles Caton, Alice Smith, Raphael Saadiq, Miley Cyrus, Mark Ronson, Andrew Wyatt, Diane Warren, Ed Sheeran, Blake Slatkin, Shakira, Huntr/X, Sara Bareilles, Brandi Carlile, Don Toliver, Doja Cat, Ryan Tedder, Grant Boutin, Aiyana-Lee, Billy Idol, J. Ralph, Sam Ryder, Karol G. John Mayer y más.

Los nominados a los premios por interpretación en pantalla son EJAE, Rei Ami y Audrey Nuna por “Kpop Demon Hunters”, Aiyana-Lee por “Highest 2 Lowest”, Bono por “Bono: Stories of Surrender”, Miles Caton por “Sinners” y Tom Basden y Carey Mulligan por “The Ballad of Wallis Island”.

Lea la lista completa de los nominados de 2025 a continuación.

CANCIÓN – LARGOMETRAJE

“Dream As One” de “Avatar: Fire and Ash” – Escrito por Miley Cyrus, Mark Ronson, Simon Franglen y Andrew Wyatt, interpretado por Miley Cyrus

“Drive” de “F1” – Escrita por Ed Sheeran, Blake Slatkin y John Mayer, interpretada por Sheeran.

“Lose My Mind” de “F1” – Escrito por Don Toliver, Doja Cat, Hans Zimmer, Ryan Tedder y Grant Boutin, interpretado por Don Toliver y Doja Cat

“La última vez (I Seen The Sun)” de “Sinners” – Escrito por Alice Smith, Miles Caton y Ludwig Göransson. interpretado por Miles Caton y Alice Smith

“I Lied To You” de “Sinners” – Escrita por Raphael Saadiq y Ludwig Göransson, interpretada por Miles Caton

“No Place Like Home” de “Wicked: For Good” – Escrito por Stephen Schwartz, interpretado por Cynthia Erivo

“La chica de la burbuja” de “Wicked: For Good” – Escrita por Stephen Schwartz, interpretada por Ariana Grande

CANCIÓN – PELÍCULA ANIMADA

“Best Time Ever” de “Snoopy Presents: A Summer Musical” – Escrito por Alan Zachary, Michael Weiner y Jeff Morrow, interpretado por el elenco

“Golden” de “Kpop Demon Hunters” – Escrito por EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Park Hong, interpretado por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami

“Goodlife” de “The Bad Guys 2” – Escrito por Daniel Pemberton, Gary Go y Sanele David Sydow, interpretado por Rag’n’Bone Man y WizTheMc.

“Kaleidoscope” de “Gabby’s Dollhouse: The Movie” – Escrito por Joseph Chase Atkins, interpretado por Tehillah Alphonso y elenco

“Open the Door” de “The Twits” – Escrita e interpretada por David Byrne y Hayley Williams

“Zoo” de “Zootopia 2” – Escrito por Ed Sheeran, Blake Slatkin y Shakira, interpretado por Shakira

CANCIÓN – PELÍCULA DOCUMENTAL

“Dear Me” de “Diane Warren: Relentless” – Interpretada por Kesha y Diane Warren

“Dying To Live” de “Billy Idol debería estar muerto” – Escrito por Billy Idol, J. Ralph, Steve Stevens, Tommy English y Joe Janiak, interpretado por Billy Idol y J. Ralph.

“Have You Seen My Light” de “8 de octubre” – Escrito y producido por Autumn Rowe y Kizzo.

“Milagros” de “Karol G: El Mañana Era Hermoso” – Escrita por Carolina Giraldo Navarro, Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz y Lenin Yorney Palacios, interpretada por Karol G.

“Sal, luego, amargo, luego dulce” de “Come See Me In The Good Light” – Escrito por Sara Bareilles, Andrea Gibson y Brandi Carlile, interpretado por Sara Bareilles y Brandi Carlile.

CANCIÓN – PELÍCULA INDEPENDIENTE

“Highest 2 Lowest” de “Highest 2 Lowest” – Escrito por Aiyanna-Lee Anderson y Nicole Daciana Anderson, interpretado por Aiyanna-Lee

“Learn to Let Go” de “Everything To Me” – Escrito por Stephanie Economou, Maggie McClure, Chloé Caroline Fellows y Jon Monroe, interpretado por Maggie McClure, Chloé Caroline y Stephanie Economou

“My San Francisco” de “Plainclothes” – Escrita e interpretada por Emily Wells

“Time Is All We Have” de “Momo” – Escrito por Fil Eisler y Sam Ryder, interpretado por Sam Ryder

“We Believe In Hope” de “Rule Breakers” – Escrito por Jeff Beal, Joan Beal y Aryana Sayeed, interpretado por Aryana Sayeed y The Brooklyn Youth Chorus

CANCIÓN – PRESENTACIÓN EN PANTALLA (PELÍCULA)

Aiyanna-Lee – “Más alto 2 más bajo” de “Más alto 2 más bajo”

Bono – “Domingo Sangriento” de “Bono: Historias de Rendición”

Miles Caton – “Te mentí” de “Sinners”

Tom Basden y Carey Mulligan – “Nuestro amor” de “La balada de la isla Wallis”

PUNTUACIÓN – PELÍCULA DE SCIFI/FANTASÍA

Alexandre Desplat – “Renacimiento del mundo jurásico”

Phil Eisler – “Momo”

Gordy Haab – “Creación de los dioses II: Fuerza demoníaca”

Laura Karpman – “Capitán América: Un mundo feliz”

Michael Giacchino – “Los cuatro fantásticos: primeros pasos”

Clavos de nueve pulgadas – “Tron Ares”

Simon Franglen – “Avatar: Fuego y Ceniza”

Son Lux – “Rayos*”

PUNTUACIÓN – PELÍCULA DE TERROR/ SUSPENSO

Atticus Derrickson – “Teléfono negro 2”

Benjamin Wallfisch – “El hombre lobo”

Cornel Wilczek – “Tráela de vuelta”

Iglesia Holly Amber – “El Otro”

Jay Wadley – “Ojos de corazón”

Michael Yezerski – “Animales peligrosos”

PUNTUACIÓN – LARGOMETRAJE

Alexandre Desplat – “Frankenstein”

Daniel Lopatin – “Marty Supremo”

Hans Zimmer – “F1”

Jerskin Fendrix – “Bugonia”

John Powell – “Malvados: para siempre”

Ludwig Göransson – “Pecadores”

Max Richter – “Hamnet”

Pancho Burgos-Goizueta – «El niño inquebrantable»

Volker Bertelmann – “Una casa de dinamita”

PUNTUACIÓN – PELÍCULA ANIMADA

Arnaud Tolón – “Arco”

Daniel Pemberton – “Los chicos malos 2”

Nick Urata – “Cabeza de puntada”

Stephanie Economou – “La casa de muñecas de Gabby: La película”

Tom Howe – “El hombre perro”

PUNTUACIÓN – DOCUMENTAL

Allyson Newman – “Arrestar a la partera”

Anne Nikitin – “Pangolin – El viaje de Kulu”

Christian Lundberg – “Por qué soñamos”

Lolita Ritmanis – “Un milagro americano”

Paul Leonard-Morgan – “La última inmersión”

Tyler Strickland – “John Candy: Me gusto”

PUNTUACIÓN – PELÍCULA INDEPENDIENTE

Aaron Zigman – “Verdad y traición”

Adem Ilhan – “La balada de la isla Wallis”

Jeff Beal – “Rompedores de reglas”

Jónsi y Alex Somers – “Familia de alquiler”

Lucrecia Dalt – “Trampa para conejos”

Steve Gernes – “Bolsa de papel mojada”

PUNTUACIÓN – PELÍCULA INDEPENDIENTE (IDIOMA EXTRANJERO)

Emiliano Mazzenga – “Catán”

Fabrizio Mancinelli – “Fuera del nido”

Karl Sölve Steven y Rob Thorne – “Mārama”

Mina Samy – “Feliz cumpleaños”

Toni M. Mir – “Soñando con leones”

PELÍCULA DE TEMÁTICA MUSICAL, BIÓPICA O MUSICAL

“Song Sung Blue” – Craig Brewer (director)

“Springsteen: Líbrame de la nada” – Scott Cooper (director)

“La balada de la isla Wallis” – James Griffiths (director)

“Wicked: For Good” – Jon M. Chu (director)

“Zombies 4: El amanecer de los vampiros” – Paul Hoen (director)

DOCUMENTAL DE MÚSICA – PROGRAMA ESPECIAL

«Billy Idol debería estar muerto» – Jonas Åkerlund (director)

“Bono: Historias de rendición” – Andrew Dominik (director)

“Diane Warren: Implacable” – Bess Kargman (directora)

“Nací de esta manera” – Daniel Junge y Sam Pollard (directores)

“Nunca termina, Jeff Buckley” – Amy Berg (directora)

“Selena y los dinosaurios” – Isabel Castro (directora)

SUPERVISIÓN MÚSICA – PELÍCULA

Ashley Neumeister – “Rut y Booz”

Dominick Enmienda – “Wicked: For Good”

Gary Welch – “La balada de la isla Wallis”

Jemma Burns – “Christy”

Mike Turner y Jonathan Lane – “Invierno, primavera, verano u otoño”

Nick Angel – “Bridget Jones: Loca por el chico”



