For Good’ impulsa el día inaugural de lo más grande de 2025

«Wicked» todavía sabe lo que es popular. Fotos universalesLa secuela musical “For Good” recaudó una espectacular cifra de 68,6 millones de dólares durante el viernes y tuvo proyecciones previas en 4.115 localidades de América del Norte. Eso lo pone en camino de recaudar 151,5 millones de dólares desde el primer fin de semana hasta el domingo.

Sería la mayor reverencia jamás realizada para una adaptación de Broadway y la segunda más grande jamás realizada para un estreno de Universal, sólo detrás de “Jurassic World”. También está muy por delante de los 112 millones de dólares con los que debutó la primera “Wicked” en el mismo marco previo al Día de Acción de Gracias el año pasado. Si la película de Cynthia Erivo y Ariana Grande alcanza sus proyecciones actuales, se ubicará entre los mayores estrenos nacionales del año, actualmente liderada por “A Minecraft Movie” ($162 millones) y la nueva versión de “Lilo & Stitch” ($146 millones).

Aunque la cifra de 68,6 millones de dólares del día de estreno de “For Good” técnicamente se ubica como la mayor del año, por delante de “A Minecraft Movie” ($57,11 millones) y “Superman” ($56,5 millones), viene con un asterisco. Universal levantó el telón temprano en la segunda “Wicked”, agregando avances los lunes y miércoles antes del inicio estándar del jueves por la noche. Con proyecciones anticipadas para miembros de Amazon Prime y funciones dobles centradas en los fanáticos, “Malvado: para siempre”ya había ganado 12,6 millones de dólares antes del jueves.

Los lanzamientos a principios de semana se han vuelto más comunes en los últimos años. Durante el verano, “Superman” realizó proyecciones los martes para miembros de Amazon Prime antes de sus avances del jueves.

De todos modos, sigue siendo un comienzo espectacular para el musical con clasificación PG y una inyección de aliento para los cines norteamericanos, que han estado privados de un verdadero éxito de taquilla durante varios meses. La última película que se estrenó en los nueve dígitos fue “Los cuatro fantásticos: primeros pasos”, allá por julio. El mayor desde entonces fue “The Conjuring: Last Rites” (84 millones de dólares) a principios de septiembre.

Se espera que “Wicked: For Good” siga siendo un estreno de alta demanda durante el feriado de Acción de Gracias y hasta diciembre. Las críticas han sido en general positivas, aunque la recepción ha sido más fría que los elogios que anunciaron los premios del año pasado. El público inicial parece igualmente receptivo esta vez, y el encuestador Cinema Score obtuvo una calificación de “A”, a la par con su predecesor de 2024. Universal gastó 300 millones de dólares entre ambas funciones de “Wicked”, sin incluir grandes gastos en marketing, pero esa inversión ha generado no uno sino dos grandes eventos.

