Food Network Culinary Lab para estudiantes de secundaria, concurso de programas de televisión

Red de alimentos Organizó un grupo de 16 estudiantes de secundaria en ascenso en su sede en Nueva York esta semana para un laboratorio culinario de tres días que culminó en una competencia para presentar un nuevo concepto de programa de televisión y luego una batalla por la cual el equipo podría ejecutar los mejores platos para una versión simulada de la idea.

La idea ganadora entre los cuatro equipos que estaban lanzando: «fuera de la pantalla», una competencia híbrida de trivia de cocina que requeriría que los concursantes respondan correctamente preguntas sobre un programa de televisión o película específica para ganar ventajas dentro del desafío, o perder elementos clave que necesitaban para hacer platos vinculados a la IP que era el enfoque de ese episodio.

Al día siguiente, los seniors de la escuela secundaria de la escuela secundaria y finanzas con sede en Nueva York, Carver Corbett Stewart (17), Zhani Russell (16), Aylin Sánchez (17) y Joy Ellington (17) fueron declarados victorias de la competencia con su «fuera de la pantalla» inspirados en «una película de minecraft», que fue seleccionado como el centro de la Iphos. vinculado).

Foto: Carver Corbett Stewart (17), Zhani Russell (16), Aylin Sánchez (17) y Joy Ellington (17)

Hicieron dos platos, ambos con conexiones de regreso a la franquicia «Minecraft», que era parte del desafío: un aperitivo de sopa de hongos (inspirado en los Mooshrooms de la película, las vacas con champiñones que se encuentran en los biestres de los campos de hongos) y un plato principal de corderos marginados con sal, pezza y Zaatar con Chimichurri sauces y un lado de Red y un lado de Red de Red y Alejo (Atintea y Azules (Atintea y Azules (Atintea y Azules. Homenaje La película hizo al difunto YouTuber y el jugador de «Minecraft» Techno Blade, conocido por llevar el cordero como fuente de alimento mientras jugaba en transmisiones en vivo).

Los ganadores recibieron altavoces Bluetooth JBL con sus nombres y el logotipo de Food Network en ellos.

Una colaboración entre la Red de Alimentos de Warner Bros. Descubrimiento y el Fondo de Educación para la Alimentación, el evento le dio a cada estudiante seleccionado para la capacitación práctica de la oportunidad, oradores invitados y talleres. El objetivo del programa es exponer a los estudiantes a carreras profesionales en la industria alimentaria, incluso dentro de los medios de comunicación y la producción culinaria en un momento en que la industria hotelera enfrenta una escasez de mano de obra sin precedentes, dejando más de dos millones de empleos sin llenar.

«Este es el segundo año que hemos hecho este programa», Jefe de Contenido de Alimentos de Warner Bros. Discovery Betsy Ayalaquien también se desempeñó como uno de los jueces de la competencia, dijo Variedad Durante el segundo día del programa el miércoles. «Fue un gran éxito el año pasado, suficiente para tener un estudiante que cambió su menor a los medios de comunicación debido a esto. Por lo tanto, persiguen a su escuela culinaria un menor en los medios de comunicación debido a este programa».

Si bien el programa está destinado a ayudar a los estudiantes interesados ​​en la expresión creativa a través de alimentos y medios de comunicación a aprender sobre las muchas carreras que existen dentro de la industria, y ofrecer experiencias de capacitación gratuitas para combatir el alto costo de la escuela culinaria, el programa también brinda información sobre la red de alimentos sobre la demografía clave de Gen Z y Gen Alpha.

«Nos expone a la forma en que están pensando y cómo obtienen los medios», dijo Ayala. «La generación más joven, estos adultos jóvenes, cómo obtienen medios de comunicación y lo que les interesa. Y mucho de eso son las cosas de IP que sobresalirán. También está viendo lo que miran, porque gran parte del contenido de alimentos que miran no está necesariamente en el cable».