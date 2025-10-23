Foo Fighters establece gira por estadios norteamericanos y lanza nuevo sencillo

Foo Fighters ha confirmado una gira de 12 estadios por América del Norte y se anunciarán más fechas. Además del anuncio de la gira, el grupo: Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee y el nuevo baterista Ilan Rubin – ha lanzado un nuevo sencillo llamado «Asking for a Friend».

Dave Grohl escribió un largo párrafo sobre Foo Fighters, diciendo que su regreso a los escenarios les ha recordado “por qué amamos y estamos siempre dedicados” a su música y su gira. Sobre el nuevo sencillo, escribió: «‘Asking for a Friend’ es una canción para aquellos que han esperado pacientemente en el frío, confiando en la esperanza y la fe para que aparezca su horizonte. Buscando ‘pruebas’ cuando penden de un deseo hasta que el sol vuelva a brillar».

La nueva gira, que comenzará el 4 de agosto en el Rogers Stadium de Toronto, tendrá a Queens of the Stone Age como telonero directo en todas las fechas excepto el 12 de septiembre en Fargo. La programación actual de espectáculos finaliza el 26 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

“Desde nuestro regreso a los escenarios en San Luis Obispo hace cinco semanas, hemos recordado por qué amamos y estamos siempre dedicados a hacer esto de Foo Fighters”, continuó Grohl. «Desde reunirnos como banda y mirar una lista de 30 años de canciones para descartar, hasta reimaginar versiones con la increíble bendición del único Ilan Rubin detrás de la batería, hasta reconectarnos con nuestros increíbles fans y explotarles con todo lo que tenemos (sin importar el tamaño del lugar) porque no estaríamos aquí sin ellos, tenemos el núcleo más sólido. Y el sol finalmente está saliendo en el horizonte».

La publicación de Grohl también llamó la atención sobre su relación con Josh Homme de Queens of the Stone Age, diciendo que han compartido algunos de los “momentos musicales más gratificantes de la vida” como amigos. «Un vínculo de por vida que va mucho más allá del sonido que hemos hecho juntos», escribió. “Por eso, es con gran felicidad que podemos compartir este próximo capítulo junto con sus todopoderosas Reinas de la Edad de Piedra”.

Estas fechas son el primer viaje al estadio de Foo Fighters desde la campaña “Todo o nada” de 2023-2024. La venta general para todos los espectáculos comienza el 31 de octubre a las 10 am hora local.

FOO LUCHADORES

Gira por el estadio 2026

4 de agosto – Toronto ON – Rogers Stadium

6 de agosto – Detroit MI – Ford Field

8 de agosto – Chicago IL – Soldier Field

10 de agosto – Cleveland OH – Huntington Bank Field

13 de agosto – Filadelfia PA – Lincoln Financial Field

15 de agosto – Nashville TN – Estadio Nissan

17 de agosto – Washington DC – Parque Nacional

12 de septiembre – Fargo ND – Fargodome

15 de septiembre – Regina SK – Estadio Mosaic

17 de septiembre – Edmonton AB – Estadio Commonwealth

20 de septiembre – Vancouver BC – BC Place

26 de septiembre – Las Vegas NV – Allegiant Stadium