Fondos de transferencia regionales amenazados con corte, según Pramono, dijo

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung Abrir votos sobre planes de poda fondos de transferencia a Yakarta. Pramono admitió que todavía estaba esperando una decisión oficial del gobierno central con respecto al plan.

Cualquiera que sea su decisión, enfatizó, su partido permaneció preparado para construir Yakarta como una ciudad global.

«Oficialmente, todavía estamos esperando cuál es la decisión del Ministerio de Finanzas. Para Yakarta, por supuesto, en cualquier condición, todavía tenemos que prepararnos para lo mejor para construir y mejorar este Yakarta», dijo Pramono a los periodistas del Ayuntamiento de DKI Jakarta, el miércoles 1 de octubre, 2025.

Según él, si el gobierno central reduce los fondos de participación en las ganancias (DBH), entonces Yakarta debe estar preparado para innovar para el financiamiento en el futuro.

«Debe haber un financiamiento creativo que se realice. Por lo tanto, todavía estoy esperando cuántas se deducirán formalmente a Yakarta. Si hay un recorte con ese número, nosotros en el Ayuntamiento de inmediato nos sentamos preparando en todas partes que será una prioridad de desarrollo en Yakarta», dijo Pramono.

Anteriormente, el presidente del DKI Jakarta DPRD Khoirudin reveló el valor DKI APBD 2026 tiene el potencial de disminuir debido al plan de reducir los fondos de transferencia a DKI Yakarta por parte del gobierno central.

De hecho, el DPRD y el Gobierno Provincial (PEMPROV) de DKI han acordado el presupuesto general y la política de prioridad del techo de presupuesto provisional (KUA-PPAS) del Presupuesto de Ingresos y Gastos Regionales de 2026 (APBD).

De la política, se proyecta que reciba la transferencia del centro, como fondos de participación en las ganancias (DBH), fondos de asignación general (DAU) y fondos de asignación especiales (DAK) que alcanzan RP26 billones.

«DBH cambiaremos alrededor de Rp. 15 billones, lo que sigue siendo Rp. 11 billones. Por supuesto, esto cambiará la postura de números que son cambios muy significativos, mientras que tenemos el mou kua-ppas, que ya (compilando) rka (plan de trabajo presupuestario)», dijo Khoirudin.

El DPRD y el gobierno provincial de DKI Jakarta han planeado el DKI Jakarta APBD en 2026 de Rp95.35 billones. Esta cifra ha aumentado un 3,8 por ciento en comparación con el valor APBD en el año fiscal 2025, que es solo RP91.86 billones.

Con la poda, los fondos de transferencia del gobierno central a Yakarta son solo RP. 11 billones, y el valor APBD de 2026 DKI tiene el potencial de caer.

«Porque tenemos un MOU con una cifra de RP95.3 billones. Si miramos DBH hoy, (APBD 2026) Estamos alrededor de Rp. 78 billones o Rp. 79 billones. (Ant) (Ant) (Ant)