Fomentar las transacciones no monetarias en los mercados tradicionales, Bank Yakarta ganó 3 premios de digitalización del mercado

VIVA – Fomentar la aplicación de transacciones no monetarias en varios mercados tradicionales en Yakarta, Banco Yakarta lograr otorgar Socios bancarios y socios del banco de educación financiera en la competencia Digitalización Los mercados que también fueron seguidos por BCA, Bank Mandiri, BRI y BNI.

La competencia de digitalización del mercado se lleva a cabo en colaboración entre el gobierno provincial de DKI Jakarta, la Compañía Pública Regional de Pasar Jaya (Perumda), la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) y el Banco Indonesia (BI) que tiene como objetivo alentar a los mercados tradicionales a cambiar a sistemas de pago digitales para crear transacciones más rápidas, más seguras y transparentes.

Para obtener información, de los 153 mercados administrados por Pasar Jaya Perumda, hasta 20 mercados tradicionales se utilizan como ubicaciones piloto. Estos mercados se eligen al azar considerando la clasificación (clases A, B y C) y el número de sitios comerciales activos. Compiten en varias categorías, a saber, el programa de alfabetización más activo, la mejor digitalización financiera y el acceso financiero más desordenado.

Bank Yakarta obtuvo tres categorías de premios a la vez, incluidos los mejores socios bancarios en la categoría B (Koja Market) y Pasar A (Mayestik Market), así como el segundo mejor socio del Banco Financiero.

El premio fue entregado directamente por el gobernador de Yakarta, Pramono Anung, al presidente del Banco de Yakarta, Agus H. Widodo, quien fue presenciado por el subdirector del Banco Indonesia Representante de la provincia de Yakarta, Yosamartha; Jefe de la Autoridad de Servicios Financieros Jabodebek, Edwin Nurhadi en la sala principal de Tanah Abang Pasar Blok B, Central Yakarta, jueves (21/08/2025).

El gobernador de Yakarta, Pramono Anung, en su discurso después de otorgar un premio, dijo: «Debido a que creo que es simple así, la digitalización no se puede evitar. Sin embargo, si el proceso de alfabetización no está disputado, los bancos no se enfrentan, el mercado no se observa, seguramente no habrá saltos, la oleada. Normal». «.

Agregó: «Yakarta contribuyó con un 16,61%al PIB nacional con un crecimiento de 5,18%, más alto que el promedio nacional de 5,12%. Esto significa que Jakarta está aumentando mejor. Uno de los factores de la fuerza impulsora es la digitalización. Con la digitalización, el Pickete se reduce, el primanismo se reduce y el mercado de Tanah ABANG como el mercado del Centro del Centro del Asean puede regresar a la vida. También aumentó significativamente, y las transacciones de comercio electrónico aumentaron en más del 40%».

En la misma ocasión, el director de Bank Yakarta, Agus H. Widodo, expresó su gratitud por el premio otorgado al Bank Yakarta. También dijo que Bank Yakarta hizo esta competencia de digitalización del mercado como un lugar para fomentar la educación financiera y la inclusión.

«Vemos la digitalización de los mercados tradicionales como parte de la transformación de los ecosistemas financieros de Yakarta. Este esfuerzo no solo presenta la facilidad de las transacciones a través de QRI y EDC, sino que también abre un acceso más amplio para que los actores de MSME ingresen al sistema financiero formal. Bank Jakarta está comprometido a hacer la digitalización como la base del empoderamiento de la economía de las personas», dijo AGUS.

El jefe del mercado de Mayestik, Dewi Ratna Furi, también estaba agradecido de que el mercado de Mayestik recibiera la categoría de «mejor mercado digital de mercado digital» en la competencia de digitalización del mercado y dio la bienvenida a varios esfuerzos de educación financiera realizada por la industria bancaria, especialmente el Banco de Yakarta que fue nombrado socio principal del mercado de Mayestik en digitalización.

«La colaboración entre el mercado de Mayestik y el Banco de Yakarta en la competencia de digitalización del mercado es un paso muy positivo y estratégico. Esto no es solo una tendencia, sino una necesidad de garantizar que los mercados tradicionales sigan siendo relevantes y competitivos en medio de la economía digital», dijo Dewi.

La secretaria corporativa del Bank Yakarta, Arie Rinaldi, dijo que Bank Yakarta continuará aumentando la colaboración con Pasar Jaya y fomentar la digitalización del mercado en el futuro. Incluso llamó a este evento un impulso por delante para el Bank Yakarta para alentar la digitalización de los mercados en todo Yakarta.

«Creemos que la digitalización del mercado tendrá un impacto positivo en el empoderamiento de las MIPYME y alentará el crecimiento económico regional», terminó.