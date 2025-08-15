Fomentar la seguridad alimentaria, los residentes de Tanah Tanah Tanden usan 4 hectáreas de tierra en POSO HPL

Yakarta viva – Muchos Banco a través del programa seguridad alimentaria (Ketapang) Realice uno de los programas prioritarios del gobierno del presidente Prabowo. El aspecto de la seguridad alimentaria será un apoyo para la realización de la autosuficiencia alimentaria.

A través de esta iniciativa, la tierra en el HPL de una agencia bancaria de tierras se utiliza con 40,000 m2 (4 hectáreas) para ser plantadas con arroz, maíz y manifestación. La actividad también coopera con las personas que son objeto de la Agencia de Reforma Agraria para los Bancos de Tierras y el TNI/POLRI.

«El programa Ketapanghadir como un apoyo tangible para la Nawacita del presidente para realizar la soberanía y el desarrollo de los alimentos de la periferia a través del uso productivo de la tierra del estado», dijo Proyecto de líder del equipo Oficina de correosMahendra Wahyu en su declaración fue citado el viernes 15 de agosto de 2025.

Mahendra dijo que había seis objetivos del programa Ketapang. Primero, optimizar la tierra del estado en la tierra productiva alimentaria; En segundo lugar, aumentando la participación del banco terrestre y los agricultores en seguridad alimentaria como una forma de servicio.

Luego tercero, alentar la independencia de la comida local a través del empoderamiento de las comunidades locales; cuarto, convertirse en una colaboración nacional entre el gobierno y la comunidad; Quinto, aumentando la seguridad alimentaria nacional planificada y sostenible.

Tierra propiedad de residentes de Penajam Paser Utara East Kalimantan instaló una señal de banco de tierras Foto : Jhovanda (East Kalimantan)

«Y finalmente para apoyar a las agencias gubernamentales para apoyar el programa de independencia de alimentos», dijo.

Yunus, uno de los candidatos para el tema de la reforma agraria involucrada en la Iniciativa del Programa Ketapang, dijo que su partido fue muy ayudado por este programa. Según los aldeanos de Kalemago, la participación de la comunidad que era objeto de AR en el programa Ketapang alentaría la independencia económica de la comunidad y sus regiones.

«Muchas personas deben ser ayudadas por muchos agricultores. El problema de los beneficios (otros) para la comunidad, (más tarde) tenemos una tierra perfectamente registrada», dijo Yunus.