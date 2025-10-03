Fomentar la mejora de la calidad de vida de la comunidad, la acción limpia independiente involucró a 1.350 participantes en toda Indonesia

VIVA – Durante 27 años presente en el espíritu de «sinergia para el país», Banco Mandiri Continúe enfatizando el papel del socio estratégico del gobierno en la mejora de la calidad de vida de la comunidad. Este compromiso se realiza a través de un programa de responsabilidad social y ambiental (TJSL) titulado Acción limpia mandiri que es un movimiento colectivo para optimizar la función de ríos, depósitos, bosques de manglares y playas para que el medio ambiente permanezca limpio, saludable y sostenible.

Leer también: Bank Mandiri celebra el 27 aniversario con un mercado barato en Nawasena, una forma de sinergia para el país para la comunidad



Como un verdadero paso, el banco que lleva el logotipo de la cinta dorada mantuvo una acción limpia independiente simultáneamente en 27 puntos estratégicos que van desde ríos, parques de turismo natural de manglares, presas, hasta playas repartidas en toda Indonesia. Las actividades involucraron a más de 1.350 participantes que consisten en los empleados del Banco Mandiri o Mandiri y la comunidad local que limpiaron conjuntamente el área de las aguas mientras restauraban sus funciones como un centro de actividades sociales y económicas.

Leer también: Bank Mandiri apoya el lanzamiento de Kmiln, Aceleración de los servicios de la diáspora a través de Livin ‘por Mandiri



El Director del Banco Mandiri Riduan (designado en el EGMS de 2025 y efectivo después de aprobar el ajuste y la prueba adecuada de OJK) explica que la sinergia entre la comunidad y este Mandir tiene como objetivo restaurar la función de las aguas como fuente de vida, desde proporcionar agua limpia, control de inundaciones, apoyo para peces, riego agrícola, destinaciones turísticas.

«Como agente de cambio, el Banco Mandiri quiere que las aguas indonesias sean una base para la resiliencia económica regional. Para fortalecer los impactos sostenibles, colaboramos con uno de los ex alumnos de Mandiri Waste4Change Young Entrepreneurs, que es una compañía de gestión de residuos basada en la tecnología», dijo Riduan en una declaración oficial el viernes (3/10).

Leer también: Fortalecer la transformación digital, el banco Mandiri logra el reconocimiento internacional en la gestión de efectivo y el tesoro



Riduan continuó, Waste4Change ha tenido éxito en la gestión de residuos de hasta 12,000 toneladas por año. Por lo tanto, se espera que su presencia pueda garantizar que la gestión de residuos tenga lugar más medible, responsable y en función de la tecnología moderna.

Además, enfatizó que este programa es parte de la implementación del principio de medio ambiente, social y de gobierno (ESG) que es llevado a cabo de manera consistente por el banco mandiri.

«Creemos que la sostenibilidad solo se puede lograr con sinergia. La acción limpia independiente es una invitación conjunta para cambiar el comportamiento, construir un ecosistema más verde y crear un entorno saludable para las generaciones futuras», explicó Riduan.

Esta iniciativa también está en línea con el presidente de ASTA CITA, Prabowo, especialmente la agenda de fortalecer el desarrollo económico que es inclusivo, sostenible y ambientalmente. A través de la acción limpia de Mandiri, Bank Mandiri busca apoyar la creación de un espacio de vida más saludable al tiempo que aumenta la productividad de las personas que dependen de los recursos acuáticos.

«Con este paso, Bank Mandiri ha estado presente más de dos décadas no solo contribuyen al sector financiero, sino que también se convierte en parte de una solución real para mantener la sostenibilidad ambiental, fomentar la participación de la comunidad y fortalecer la base del desarrollo sostenible en Indonesia», concluyó Riduan.