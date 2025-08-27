Fomentar la mejora de la calidad de la educación en Indonesia, BRI Asistencia de becas distribuidas para estudiantes

VIVA – Bri La atención que es el paraguas del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental de BRI (TJSL) siempre asume un papel en el apoyo de los esfuerzos del gobierno para alentar la mejora de la calidad de la educación en Indonesia. Este apoyo se brinda canalizando diversas asistencias y programas que pueden ayudar a proporcionar instalaciones e infraestructura adecuadas para las escuelas y la distribución de la asistencia de becas.

Esta vez, Bri le importa Proporcionar asistencia de becas para estudiantes en 10 escuelas primarias (SD) en varias regiones de Indonesia que forman parte del programa Bri Cares «Esta es mi escuela«.

La secretaria corporativa de BRI, Agustya Hendy Bernadi, reveló que la distribución de esta asistencia es una forma del compromiso de Bri con el avance de la calidad de la educación y los recursos humanos de Indonesia. Esto también está en línea con los ideales del gobierno de construir recursos humanos inteligentes, saludables, calificados y competitivos.

«Con una buena educación, una nación puede construir recursos humanos de calidad, lo que afectará el crecimiento económico y la estabilidad social. Esperemos que esta asistencia pueda utilizarse lo más bien como posible y BRI continuará apoyando los esfuerzos del gobierno para crear recursos humanos superiores y la próxima generación de sucesores de la nación», dijo.

También agregó que BRI CUIDOS BROCHIÓN distribuido a escuelas que forman parte de la «esta escuela mi escuela». El programa de atención Bri «esta escuela» en sí es un programa de asistencia/renovación de desarrollo de la infraestructura escolar y la adquisición de la infraestructura de apoyo educativo que se espera que proporcione un entorno escolar seguro y cómodo para los estudiantes/obtenga conocimiento en las escuelas.

Desde que se llevó a cabo en 2021, este programa se ha ejecutado en 47 escuelas de varias regiones en Indonesia, especialmente en áreas remotas o más exteriores.

«La calidad de la infraestructura educativa y la disponibilidad de becas, el apoyo mutuo para mejorar la calidad de la educación en su conjunto. La combinación de los dos puede crear un sistema educativo inclusivo y de alta calidad, que a su vez contribuye a los objetivos del desarrollo sostenible», agregó Hendy.

Uno de los beneficios del programa de becas y esta escuela es sentida por los estudiantes de la 7ª Escuela Primaria (SDN) Kota Kulon Kec. Garut Kot, Kab. Garut, Prov. Java Occidental. SDN 7 Kota Kulon recibió este programa Bri Cares, mi escuela 2025 está en forma de mejora escolar o asistencia de renovación. La situación de la escuela era previamente alarmante porque el edificio escolar que había sido dañado y resistido, ahora obteniendo una escuela con un edificio fuerte y seguro para actividades de enseñanza y aprendizaje para estudiantes y maestros.

En esta escuela también, Bri se preocupa por distribuir la asistencia de becas para los estudiantes que se espera que alivien la carga de los estudiantes, así como la motivación y el entusiasmo por obtener conocimiento en las escuelas.

«Estamos muy agradecidos con BRI por proporcionar programas de becas a nuestros estudiantes y asistencia para mejorar nuestras escuelas. Esto ciertamente puede motivar a nuestros estudiantes, así como ayudar a la mejora y la calidad de la educación en nuestra escuela para que pueda competir», dijo el director de SDN 7 Kulon Garut Kota Sri Asdianwati.

Los estudiantes experimentaron el mismo sentimiento en SDN 010 Bengkong, ubicado en Kel. Bengkong Laut, Kec. Bengkong, ciudad de Batam, provincia de Kep. Riau. La escuela recibió asistencia escolar/renovación a través de este programa mi escuela 2025 y recibió asistencia de becas para estudiantes en la escuela.

«Agradecemos a BRI por ayudar a la renovación de las escuelas, así como dar becas a nuestros estudiantes. Por supuesto, esta beca proporciona muchos beneficios que pueden aliviar el costo de la educación que debe ser asumido por los padres», dijo el director de SDN 010 Bengkong Ahmad Sudianto.

Hendy agregó, la distribución de la asistencia de becas de cuidado de BRI es una manifestación tangible del compromiso de BRI para alentar la mejora de la calidad de la educación en Indonesia. A través de la educación, las personas pueden desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias para contribuir positivamente a la comunidad.

«Esperemos que esta ayuda pueda ser una motivación y entusiasmo para que los estudiantes continúen aprendiendo y sobresaliendo», concluyó Hendy.