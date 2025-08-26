Martes 26 de agosto de 2025 – 22:19 Wib
Yakarta, Viva – IDSurvey reveló varias contribuciones a varios sectores estratégicos, incluidas las pruebas y la administración proceso de dar un título botePRODUCTO PRUEBAS DE PRODUCTO. Además, garantizar un buen gobierno minero y alentar la aplicación de contenido local a través de la certificación Tkdn.
Se sabe que IDSurvey es un bulto que tiene servicios de encuestas que consta de 3 entidades, incluidas PT BKI (Persero), PT Sucofindo (Persero) y PT Surveyor Indonesia (Persero). La compañía siempre se asegura de que uno de ellos sea, a través de información, datos y seguridad operativa, aplicando estándares estrictos.
«Entonces, el nivel de componentes nacionales (TKDN), ISO, Carbon Credit», dijo el Director del Presidente (Director Gerente) Idsurvey es Arisudono Soerono.
Además, IDSurvey también eligió la participación en programas estratégicos nacionales, como alimentos nutritivos gratuitos, minerales a la baja y los últimos estudios sobre Food Estate.
Luego, IDSurvey también ofrece garantías de seguridad a la gente de Indonesia como consumidores de productos que han probado a través de sus subsidiarias.
«IDSurvey se compromete a proporcionar el mejor servicio para la seguridad, como Copory Propósito IDSurvey» Existimos para la seguridad de su familia y la mía «, explicó.
Además, explicó que IDSurvey también proporciona servicios independientes en los campos de pruebas, inspección, certificación, clasificación y legal (TICCCS) para garantizar la calidad, seguridad, cumplimiento y estándares de productos, productos básicos, infraestructura e industria en Indonesia. Idsurvey también juega un papel activo como un tic bumn que también apoya la misión de Asta Cita e Indonesia EMAS 2045.
En la actualidad, el proceso de membresía IACS (Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación) para fortalecer su posición para convertirse en líder del mercado en Indonesia y expandirse a los mercados y nuevos sectores con calidad de clase mundial.
