Fomentar la implementación de TKDN en la certificación del barco, IDSSurvey se asegura de usar estándares ajustados

Yakarta, Viva – IDSurvey reveló varias contribuciones a varios sectores estratégicos, incluidas las pruebas y la administración proceso de dar un título botePRODUCTO PRUEBAS DE PRODUCTO. Además, garantizar un buen gobierno minero y alentar la aplicación de contenido local a través de la certificación Tkdn.

Se sabe que IDSurvey es un bulto que tiene servicios de encuestas que consta de 3 entidades, incluidas PT BKI (Persero), PT Sucofindo (Persero) y PT Surveyor Indonesia (Persero). La compañía siempre se asegura de que uno de ellos sea, a través de información, datos y seguridad operativa, aplicando estándares estrictos.

«Entonces, el nivel de componentes nacionales (TKDN), ISO, Carbon Credit», dijo el Director del Presidente (Director Gerente) Idsurvey es Arisudono Soerono.



Ilustración de certificación ISO.

Además, IDSurvey también eligió la participación en programas estratégicos nacionales, como alimentos nutritivos gratuitos, minerales a la baja y los últimos estudios sobre Food Estate.

Luego, IDSurvey también ofrece garantías de seguridad a la gente de Indonesia como consumidores de productos que han probado a través de sus subsidiarias.

«IDSurvey se compromete a proporcionar el mejor servicio para la seguridad, como Copory Propósito IDSurvey» Existimos para la seguridad de su familia y la mía «, explicó.

Además, explicó que IDSurvey también proporciona servicios independientes en los campos de pruebas, inspección, certificación, clasificación y legal (TICCCS) para garantizar la calidad, seguridad, cumplimiento y estándares de productos, productos básicos, infraestructura e industria en Indonesia. Idsurvey también juega un papel activo como un tic bumn que también apoya la misión de Asta Cita e Indonesia EMAS 2045.

En la actualidad, el proceso de membresía IACS (Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación) para fortalecer su posición para convertirse en líder del mercado en Indonesia y expandirse a los mercados y nuevos sectores con calidad de clase mundial.