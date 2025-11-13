Fomentar la excelencia deportiva a nivel local







En un reciente evento de cricket, donde la atención se centró en lo local, grillo de la ciudadVarios panelistas hablaron sobre sus recuerdos del cricket en Mumbai. Lo que surgió fue que necesitamos mantener fuerte el cricket escolar, y debe haber un estímulo para el cricket universitario y universitario. Este último alguna vez fue extremadamente importante y prestigioso, pero ha ido descendiendo con el paso de los años. Tiene que haber un esfuerzo concertado para revivirlo a su estatura pasada.

Se trataba del cricket, pero necesitamos utilizar una lente más amplia para incluir todos los deportes. Conseguimos campeones haciendo que la base de la escalera y sus peldaños sean inmensamente fuertes. Sólo entonces nuestros atletas podrán escalar eso y alcanzar los cielos.

Por base, se entiende fortalecer la infraestructura y la competencia en los niveles más bajos. Este espacio de edición también destacó anteriormente cómo nuestro deportistas y las mujeres también deben obtener algunas recompensas en los niveles inferiores, en competiciones pequeñas. Las bonanzas en la cima están muy bien y son bienvenidas, pero para facilitar el viaje a su destino, algún premio en metálico, aunque sea nominal, ayudaría en el nivel inferior.

Luego, por supuesto, está el hecho de que nuestros buscadores de talentos deben desplegarse incluso en zonas remotas, para que haya igualdad de oportunidades.

Luego, hay que prestar atención a los terrenos y accesos deportivos, que son la base para construir un buen ecosistema deportivo. Ésa tiene que ser la capa más dura y fuerte sobre la que se pueda construir.

Una vez asegurado esto, tendrás deportistas y, por tanto, una piscina con profundidad para la competición. A partir de ahí, los buscadores de talentos pueden elegir a los campeones potenciales. Esta es la forma sistemática y planificada en la que construimos un sistema que ofrece grandes resultados en el escenario deportivo. También debemos hablar a favor de lo local en lo que respecta al deporte.





