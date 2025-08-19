Fomentar la estabilización de los precios del arroz, el Secretario General del Ministerio del Interior, pidió al gobierno regional que apoye la realización bullog del programa SPHP

VIVA – Secretario General (Secretario General) del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) Tomsi Tohir le preguntó al gobierno regional (Gobierno regional) para apoyar los esfuerzos de las empresas públicas (Perum) Bullog Al realizar el programa de estabilización de precios de suministro y alimentos (Php). De esa manera, los esfuerzos de estabilización de precios arroz En el área se espera que funcione de manera más efectiva.

Leer también: Conmemorando el 80 aniversario, el Ministerio del Interior celebró un seminario nacional para fortalecer el rendimiento



Tomsi transmitió esto mientras presidió una reunión de coordinación (reunión de coordinación) del control regional de inflación que se combinó con una discusión sobre la evaluación del apoyo del gobierno local en el programa de tres millones de casas. La reunión tuvo lugar en la sala principal (RSU) de la sede del Ministerio del Interior, Yakarta, martes (19/08/2025).

Leer también: Wamendagri Rebekah Haluk Describa el desarrollo del desarrollo de Dob Papua



Según él, el aumento de los precios del arroz en varias regiones es un desafío que debe superarse por todas las partes, incluido el bullog y el gobierno regional. Se debe alentar el trabajo duro multicector para que el precio del arroz pueda reducirse y permanecer asequible para la comunidad.

«Bulog no puede estar solo, damas y caballeros que están presentes, la persona de recursos. Todos los amigos que estuvieron presentes en el área para elevar esto inmediatamente, ayudan a pasar la venta de arroz SPHP para que el precio pudiera bajar de inmediato», dijo Tomsi.

Leer también: Entonces, el eje del gobierno, el Ministro del Interior: el Ministerio del Interior juega un papel importante en la Guardia de varios Programas Nacionales de Prioridad



Tomsi recordó que actualmente el gobierno ha proporcionado suficientes acciones de arroz para la comunidad. Esto debe ser compatible con una distribución rápida y óptima, porque la calidad del arroz a menudo no puede durar mucho. Apeló al gobierno local para que invitara a Bulog en sus respectivas regiones para que el suministro de arroz pueda distribuirse de inmediato a la comunidad.

Durante la reunión, Tomsi también advirtió al área que conozca el aumento de una serie de precios de productos básicos, como cebolla, chile rojo, huevos de gallina, al aceite de cocina. Específicamente con respecto al aceite de cocina, alentó al Ministerio de Comercio (Ministerio de Comercio) a optimizar el inventario del petróleo.

Según él, si la disponibilidad de petróleo se ha cumplido correctamente, el proceso de distribución se realizará de manera óptima. Tomsi se llamó a sí mismo junto con las partes relacionadas listas si se invitó al Ministerio de Comercio para discutir técnicamente la política.

«De acuerdo con la entrega del Presidente ayer que nosotros, como el país más grande que tiene una plantación de palma aceitera, solo necesitamos que nos soliciten [Kementerian] Comercio para poder ayudar a eso. También estamos dispuestos a ser invitados «, dijo.

También estaba presente en la reunión el diputado de las estadísticas sociales de la Agencia Central de Estadística (BPS) Ateng Hartono; Tarea interina (PLT) Diputado II Jefe de Gabinete Presidencial Edy Priyono; Plt. Secretario principal de la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas) Sarwo Edhy; Director de desarrollo del mercado interno del Ministerio de Comercio Nawandaru Dwi Putra; y Director General (Dirjen) del Ministerio de Vivienda Rural de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) Imran.