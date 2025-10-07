Fomentar la economía nacional, Danarksa abre un amplio acceso al mercado de MIPYME

Yakarta, Viva – PT Danarksa (Persero) o Holding Bumn Danareksa continúa abriendo un acceso más amplio al mercado para empresas micro, pequeñas y medianas (Umkm) fomentado. Uno de ellos con varios programas, entre otros, a través de la participación en East Java Fest 2025, 1-5 de octubre de 2025 en Surabaya.

Leer también: Kadin reveló 4 factores para aumentar la contribución de la industria manufacturera



Secretario Corporativo EVP Sosteniendo a Bumn Danarksa Agus Widjaja, el esfuerzo fue parte de su compromiso para fortalecer el ecosistema economía nacional.

«La participación de Bumn Danarksa Holding en East Java Fest 2025 es parte de nuestros esfuerzos para ayudar a la UMKM fomentada para aumentar las ventas, fortalecer, fortalecer. marca concienciaAmpliando redes comerciales, además de obtener nuevas ideas sobre el potencial de la economía creativa y la competitividad de los productos locales «, dijo Agus a partir de su declaración, martes 7 de octubre de 2025.

Leer también: Pramono enfatiza que el salario ASN no se ve afectado por el impacto de DBH deducido



Explicó, en esta ocasión, celebrando a Bumn Danarksa junto con cuatro miembros de Holding, a saber, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Sier), PT Kawasar Berikat Nusantara (KBN) y PT Nindya Karya. Traiga siete MIPYME fomentadas elegidas para participar y mostrar sus productos superiores. La sinergia entre los miembros de Holding en esta actividad es una forma tangible del papel de Hold Bumn Danarksa como facilitador que conecta el potencial local con oportunidades de mercado nacional.

Leer también: Bank Mandiri absorbió RP. 34.5 billones de RP. 55 billones de fondos que se colocaron en Purbaya



Además, AGUS dijo que Holding Bumn Danareksa se comprometió a continuar fortaleciendo el papel de las MIPYME como motor de la fuerza impulsora económica de la nación hacia una competitividad fuerte, independiente y global. Con más de 45,000 visitantes presentes durante el evento, se espera que la participación de UMKM asistiera a Bumn Danarksa pueda abrir nuevas oportunidades para la colaboración comercial, las asociaciones de inversión, para financiar el acceso de las instituciones financieras.

Según los datos del Ministerio de MIPYME, hay más de 65.4 millones de PYME que absorben alrededor del 97% de los trabajadores nacionales y contribuyen con el 61% al Producto Interno Bruto (PIB) de Indonesia. Con este papel muy estratégico, el empoderamiento de las MIPYME es la principal clave para crear un crecimiento económico inclusivo y sostenible.

«Holding Bumn Danarksa ha fomentado más de 1,000 MIPYMES en toda Indonesia con varios programas de tutoría, capacitación, acceso de capital, facilitación del mercado para presentar ecosistemas que alientan a las MIPYME a pasar a clase, alta competitividad, lo que también respalda el empoderamiento y el bienestar comunitario», agregó AGUS.