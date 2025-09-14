Fomentar la economía circular, PLN IP distribuyó FABA para empoderar a los residentes fomentados de Nusakambangan

Yakarta, Viva – PT PLN INDONESIA POWER (PLN IP) Continúan alentando la economía circular, una de las cuales es empoderar a la comunidad, incluida la gente del edificio prisión. Esto se hizo canalizando la asistencia de cenizas (cenizas volantes y cenizas inferiores/Fábrica) Carbón en Lapas Nusakambangan, Cilacap, Java central (Java central).

El director de PT PLN Indonesia Power (PLN IP) Bernadus Sudarmanta dijo que la asistencia fue un esfuerzo de la compañía para capacitar a los residentes objetivo.

«La asistencia de FABA significa apoyar el programa de independencia de residentes fomentados en los lapas de Nusakambangan», dijo, en su declaración en Yakarta, citado el domingo 14 de septiembre de 2025.

Bernadus dijo que PLN IP había canalizado el soporte en forma de 41,500 bloques de pavimentación, 8,200 ladrillos procesados ​​FABA, 846 toneladas de FABA listas para usar, así como dos unidades de máquina de procesamiento FABA para fortalecer el entrenamiento laboral para los residentes objetivo.

El programa «Nusakambangan Empower» llevado a cabo por PLN IP junto con Nusakambangan Lapas ha producido 142 trabajadores, 30 residentes fomentados calificados, 2 millones de bloques de pavimentación por año, 1 millón de ladrillos por año, potencial de facturación de Rp5.4 mil millones por año y pérdida de emisiones de hasta 748 toneladas de CO2E por año.

Bernadus agregó que este programa no era solo parte del compromiso ambiental, social y de gobierno o ESG PLN IP. Pero también apoya las políticas gubernamentales para fortalecer la seguridad alimentaria y empoderamiento público.



Waste Faba (ceniza volante y ceniza inferior) de los resultados del ardor del carbón

Esta iniciativa muestra que los esfuerzos de rehabilitación de los ciudadanos fomentados pueden ejecutar en línea con el desarrollo de la economía circular y la protección del medio ambiente. Bernadus también transmitió la importancia de la sinergia cruzada en la creación de soluciones sostenibles.



Utilización de fertilizante de sílice hecha de cenizas volantes y planta de energía de vapor de ceniza volante (FABA) (PLTU) propiedad de PLN IP que se utiliza para la agricultura

«Creemos que la rehabilitación social puede ir de la mano con el desarrollo económico circular y la protección del medio ambiente. Este programa es una prueba de que la sinergia entre SOES, el gobierno y la comunidad pueden dar a luz a una solución inclusiva y sostenible», dijo.

Anteriormente, el Ministro de Inmigración y Correccional (IMIPAS) Agus Andrianto, acompañado por el Presidente Director de PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo revisó el Taller FABA, en la isla Nusakambangan, Regencia de Cilacap, martes (9/9).